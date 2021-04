Razer devrait sortir son masque « intelligent » (et RGB !)

Il y a quelques semaines, lors du CES, Razer avait présenté un masque assez particulier. En effet, la marque aux trois serpents présente son masque comme « Le plus intelligent du monde ». Et il est vrai que celui-ci embarquerait quelques fonctionnalités des plus intéressantes…

Un masque Razer « connecté », mais un masque avant tout !

Malgré son look futuriste voir apocalyptique, le masque Razer est avant tout un masque de protection. Dévoilé sous le nom de « Projet Hazel », il est équipé de deux ventilateurs détachables permettant de filtrer 95% des particules aériennes ainsi que le CO2 expiré. De plus, il embarque, tout comme sa boîte de recharge, une fonction d’autostérilisation qui tue les virus et bactéries à l’intérieur du masque grâce à un système de lumière UV. Le « Projet Hazel » donne également la possibilité de changer les filtres placés à l’intérieur des ventilateurs. Possesseur de la norme FPP2, il est aussi censé résister à la plupart des projections d’eau.

Le masque Razer est également performant dans le domaine du relationnel. En effet, en plus d’être transparent et donc de laisser entr’apercevoir le visage, l’intérieur du masque éclaire légèrement ce dernier la nuit pour que celui-ci soit plus visible. De plus, pour ne pas étouffer notre voix lors de nos interactions, « Projet Hazel » capte celle-ci, grâce à ses micros, et l’amplifie pour vos interlocuteurs.

Et la partie connectée dans tout ça ?

Et oui ! Même si le masque Razer a vocation à protéger contre le Covid-19 notamment, il est également un bijou de technologie. Tout d’abord, la recharge des ventilateurs des LED et du système UV se fait sans fil, en plaçant le masque dans sa boîte dédiée. Une notification apparaît sur son téléphone lorsque le masque a besoin d’être rechargé.

Mais que serait Razer sans… le RGB ! En effet, le masque Razer embarque un système RGB sur les zones intérieurs et extérieurs des ventilateurs. Il permet donc de personnaliser son masque aux couleurs de son choix grâce à Raze Chroma. Enfin un masque qui va convenir aux vrais G@merz !

Niveau design, le « Projet Hazel » fait légèrement penser à un masque à gaz avec ses deux ventilateurs latéraux. Il est conçu en plastique recyclé et se présente sous forme de coque. Razer assure également que le masque est confortable et ne gêne pas la parole ou l’articulation.

Vidéo de présentation du masque Razer alias « Projet Hazel »

Aucune date de commercialisation n’a été annoncée, mais il y a fort à parier que le masque sorte tout de même sur le marché. Il trouvera certainement son public au vu de toutes les fonctionnalités proposées. Pour ce qui est du prix, nul doute qu’il sera loin d’être abordable, ce qui ne fera, à coup sûr, pas peur à de nombreux futurs acquéreurs. La marque Razer a d’ailleurs annoncé il y a peu de temps des produits tels que les Anzu, des lunettes « connectées », mais aussi leur prochaine webcam, la Kyo Pro.