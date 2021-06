Realme lance un PC portable, une tablette, un smartphone… à prix cassés

Comme prévu, Realme a tenu une conférence le mardi 15 juin 2021. Lors de l’évènement, l’entreprise chinoise a présenté plusieurs nouveaux produits à des prix très abordables. Au programme : un ordinateur portable, deux montres connectées, une tablette, un smartphone ou encore un aspirateur robot. Pas de panique, on vous raconte tout cela en détail dans notre article !

Realme fait le plein de nouveaux produits

Realme revient sur le devant de la scène avec moult produits high-tech. Pour commencer, la marque du groupe BBK Electronics a présenté un nouveau flaghship killer : le Realme GT 5G. Déjà annoncé en Chine durant le mois de mars dernier, le smartphone se fraye une place sur le marché européen à un prix de 369 € et 499 € en fonction des configurations. Pour rappel, il profite d’un écran OLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, un processeur Snapdragon 888, une batterie 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 65W ainsi que trois capteurs photo à l’arrière (64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx).

Pour aller avec le smartphone, les montres Watch 2 et Watch 2 Pro ont ensuite été officialisées en Europe pour un prix respectif de 54,99 € et 74,99 € et une disponibilité le 16 juin 2021. Concernant le modèle standard, nous vous conseillons notre article du mars à ce sujet. La déclinaison Pro profite de son côté d’un écran de 1,75 pouce pour une définition de 320 par 385 pixels. La montre connectée profite ensuite d’un capteur SpO2 pour mesurer le taux d’oxygénation dans le sang, un capteur de fréquence cardiaque ainsi qu’un système GPS. Faite pour les sportifs, elle profite de 90 modes pour différentes activités physiques, mais aussi 100 cadrans pour personnaliser son expérience. Une autonomie de deux semaines est annoncée grâce à une batterie de 390 mAh.

Ensuite, la firme a confirmé l’arrivée prochaine de deux produits, un ordinateur portable du nom de Realme Book et une tablette, la Realme Pad. Le « One More Thing » de la conférence était un robot aspirateur du nom de TechLife Robot Vacuum. L’appareil profite de 38 capteurs, d’un LiDAR, d’un bac d’eau pour passer la serpillière ainsi que d’une compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant et Alex. Le prix d’entrée est de 279 € sans la serpillière multi-usage et le réservoir d’eau inclus et 299 euros avec.