DJI : le drone abordable Mini SE fuite sur internet

Apparemment, les fuites d’informations sur les futurs drones DJI sont devenues monnaie courante. En effet, le modèle abordable Mini SE s’est retrouvée sur le site officiel de Walmart, mais aussi sur les étales de ces enseignes physiques. L’occasion pour nous de découvrir en avant-première le prix, mais aussi les caractéristiques techniques de ce nouveau drone.

Durant le premier semestre 2021, DJI a présenté deux nouveaux produits : son premier FPV et le Air 2S. Un autre modèle viendrait de son côté engager le deuxième semestre 2021 : le Mini SE. Faisons le récapitulatif des informations disponibles à son sujet.

Le DJI Mini SE vient d’être complètement dévoilé

Après le DJI Mavic Mini 2, un autre drone miniature serait dans les cartons. Comme le rapport le média The Verge, le drone Mini SE s’est récemment fait une place sur le site web de Walmart, mais aussi sur les étagères de certaines enseignes. Pour commencer, nous avons appris que le prix de ce modèle serait de 299 dollars, soit environ 247 € hors taxes.

Au niveau de la fiche technique, les fuites montrent que le drone sera compact, pliable et portable et profitera de 244 grammes. Il offrirait ensuite 30 minutes de vol et permettrait de prendre des photos de 12 Mpx et des vidéos en 2.7K. Logiquement, nous retrouvons un système gimbal afin de stabiliser le capteur sur trois axes. Une portée de 2,5 miles (3,2 km) serait aussi de la partie.

Comme le souligne le site DroneDJ, le drone DJI Mini SE semble être une copie quasi identique au premier modèle Mavic Mini. Parmi les différences avec ce modèle, la version SE serait proposée à un prix inférieur de 100 $ et profiterait d’un châssis en plastique légèrement amélioré.

Pour le moment, nous ne savons pas quand le drone pourrait être disponible. Face à ces fuites d’informations, DJI n’a pour le moment pas souhaité réagir. Cependant, l’ensemble des détails révélés semble faire pointer vers une sortie très prochaine du modèle.