Razer fait le show lors de l’E3 2021 (Blade 14, Raptor 27, Project Hazel…)

L’E3 est l’évènement de l’année autour des jeux vidéo. Pour l’occasion, Razer a pris le temps de présenter plusieurs nouveaux produits lors d’une conférence. Au programme : l’ordinateur portable Blade 14, l’écran 167 Hz Raptor 27, un casque Blackshark V2 Pro en partenariat avec Ubisoft ou encore le masque connecté Project Hazel. Découvrez l’ensemble de ces nouveautés dans notre article.

La semaine dernière était déjà riche en annonces du côté de Razer. La société américaine avait en effet dévoilé deux nouveaux produits : les écouteurs à faible latence Hammerhead True Wireless X ainsi que le casque à réduction de bruit active Opus X. Avec l’E3 2021, les produits destinés aux joueurs sont logiquement arrivés dans la foulée.

Quoi de neuf chez Razer lors de l’E3 2021 ?

Pour commencer, Razer a présenté le Blade 14, un ordinateur ultraportable gaming profitant d’un revêtement noir mat en aluminium anodisé. À l’intérieur, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 9 5900 HX avec 8 cœurs, 16 threads ainsi qu’une fréquence de 4,6 GHz. Plus important encore, l’appareil profite de l’une de trois configurations de cartes graphiques différentes : la RTX 3060, 3070 ou 3080. On retrouvera ensuite 16 Go de RAM DDR4 3200 MHZ ainsi qu’un SSD de 1 To NVMe. Au niveau de la dalle de 14 pouces, celle-ci profite d’une définition Quad HD et un taux de rafraichissement de 165 Hz. La belle bête est disponible dès maintenant au prix de 1 999,99 euros.

Continuons avec le Razer Raptor 27. Le dernier écran gaming 27 pouces de la marque profite désormais d’un taux d’affichage de 165 Hz ainsi que d’un temps de réponse de 1 ms. L’affichage est en Quad HD, soit du 2 560 par 1 440 pixels. Le moniteur profite ensuite des technologies de synchronisation adaptative AMD FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync. Ce modèle haut en caractéristiques est prévu pour le troisième trimestre 2021 au prix de 999,99 euros.

Par la suite, Razer a levé le voile sur le Blackshark V2 Pro Six Siege Special Edition, un casque profitant des haut-parleurs Razer TriForce Titanium de 50 mm et de la technologie THX Spatial Audio proposé au prix de 199,99 euros.

Pour finir, Razer a reparlé de Project Hazel, un concept de masque connecté présenté en janvier dernier et dont la commercialisation a été annoncée en avril dernier. Le dispositif sera disponible durant le quatrième trimestre 2021 en quantité limitée à un prix encore inconnu. Pour rester informer, il est nécessaire de s’inscrire sur le site officiel de Razer.