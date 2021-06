Vivaldi 4.0 : traduction intégrée, mails, flux RSS et calendrier sont au rendez-vous

Le navigateur Vivaldi passe en version 4.0. C’est sûrement l’une de plus des mises à jour les plus importantes depuis son lancement. Vivaldi version 4.0, arrive avec 4 fonctionnalités majeures, le monde est bien fait non ?

Après avoir permis de bloquer automatiquement les cookies, Vivaldi se dote du très attendu client mail, d’un outil calendrier ainsi qu’un lecteur de flux RSS. De plus, on note qu’à présent la traduction est intégrée et se fait automatiquement. De plus, l’écran de configuration a été totalement remanié.

Vivaldi 4.0 : place aux mails, enfin !

Vivaldi Mail est en version bêta comme l’ensemble des nouveaux outils intégrés dans cette mise à jour 4.0. Vous pouvez accéder à tous vos mails en un endroit unique, dans le panneau de mails du navigateur. De plus, vous pouvez directement importer des comptes emails existants (IMAP, POP3, Gmail, etc.) ou bien créer une adresse mail vivaldi.net. Enfin, vous y retrouverez l’ensemble des fonctionnalités d’un client mail de 2021 : Options d’affichages, filtres, recherche, dossiers, raccourcis et bien plus encore. Néanmoins, on regrette de ne pas pouvoir snooze nos mails pour ne pas être dérangé.

Votre agenda et vos flux RSS, directement dans Vivaldi

Simple, puissant et personnalisable ; Vivaldi Agenda prend en charge les calendriers locaux et partagés. De plus vous avez la possibilité d’importer des calendriers iCloud, Zimbra et bien d’autres directement depuis le calendrier. Outre l’ensemble des fonctionnalités classiques d’un agenda, on note la possibilité de créer un évènement en pleine navigation sans ouvrir le calendrier.

Le lecteur de flux RSS va devenir votre centre d’information personnel préféré ! Abonnez-vous à des blogs, des sites d’actualités (au hasard, Le Café du Geek), des podcasts, des chaînes YouTube et bien plus encore. Cliquez sur le bouton Flux RSS situé à droit dans le champ d’adresses pour vous abonnez à vos flux favoris.

Autorisez le mail, l’agenda et les flux RSS depuis les paramètres > Général > Fonctionnalités de productivité.

La personnalisation dès le premier démarrage !

Vous utilisez Vivaldi pour la première fois ? Vous choisissez la manière de configurer votre navigateur parfait selon 3 modèles différents :

Essentielle : si vous pensez que moins c’est plus, mais que vous voulez toujours les fonctionnalités de confidentialité.

: si vous pensez que moins c’est plus, mais que vous voulez toujours les fonctionnalités de confidentialité. Classique : si vous souhaitez un mélange équilibré de fonctionnalités, de confidentialité et de productivité.

: si vous souhaitez un mélange équilibré de fonctionnalités, de confidentialité et de productivité. Complète : si vous souhaitez vivre une expérience Vivaldi complète.

L’ensemble des fonctionnalités de Vivaldi sont toujours disponibles, peu importe l’option que vous choisissez. Configurez plus finement le navigateur dans les paramètres (Alt+P / ⌘ ,).



Mettez à jour dès à présent Vivaldi en version 4.0 ou bien téléchargez-le via ce lien.