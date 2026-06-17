À Beyond Expo, à Macao, impossible de faire trois pas sans croiser un robot. Humanoïdes, quadrupèdes, mains articulées, machines sous-marines : la robotique chinoise était partout, et plus seulement en démo. Voici huit robots chinois repérés sur le salon qui valent le coup d’œil.

EngineAI, les humanoïdes qui veulent bosser

Avec ses modèles T800 et PM01, EngineAI vise large : production industrielle, services commerciaux, et même compagnie à la maison. Des humanoïdes pensés pour le quotidien, pas pour la vitrine.

PUDU Robotics, le quadrupède des milieux hostiles

Connu pour ses robots de service, PUDU présentait le D5, un quadrupède taillé pour l’inspection, le transport et l’exploration là où l’humain préfère ne pas aller.

LimX Dynamics, la mobilité tout-terrain

LimX mise sur des robots à roues et à jambes, capables de franchir des terrains accidentés. Objectif : l’inspection et la logistique, là où les robots à roues classiques calent.

Shanghai Matrix, l’humanoïde polyvalent

Le MATRIX-3 de Shanghai Matrix veut tout faire : usine, logistique, assistance médicale, services à domicile. Un pari sur l’humanoïde généraliste, encore rare aujourd’hui.

Stella Robot, les mains qui changent tout

Moins spectaculaire mais décisif : Stella Robot fabrique des mains articulées (Pantheon, Gaia), ces composants de préhension qui font ou défont l’utilité d’un robot.

AlphaSpaceX, le magasin qui vient à vous

AlphaSpaceX transforme l’IA incarnée en commerce : ses Retail Space Pods sont des unités de vente mobiles et autonomes. Le distributeur automatique passe à l’âge de l’IA.

Cauchy-Riemann, l’IA qui plonge

Pendant que tout le monde fixe les humanoïdes, Cauchy-Riemann envoie son IA incarnée sous l’eau, pour l’inspection sous-marine, l’énergie marine et la recherche. Un angle mort de la robotique grand public.

AI² Robotics, le barista du salon

C’est lui qui m’a accueilli : un humanoïde d’AI² Robotics, tablier sur le torse, en train de préparer un café. Gadget ? Peut-être. Mais une sacrée démonstration de dextérité en conditions réelles.

Le labo devient réalité

Huit acteurs, une même direction : la robotique chinoise quitte le laboratoire pour le monde réel. Tout n’est pas mûr, et certains finiront au cimetière des prototypes. Mais après quatre jours à Beyond Expo, une chose est sûre : le robot de service n’est plus une promesse, c’est un voisin de stand.