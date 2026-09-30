The Freestyle+ : Samsung lance en France un vidéoprojecteur nomade qui fait ses réglages grâce à l’IA

Samsung remet au goût du jour son vidéoprojecteur nomade. Présenté au CES 2026 en janvier, The Freestyle+ est disponible en France depuis début septembre. Il prend la suite du premier Freestyle dévoilé en 2022, puis d’une deuxième génération sortie en 2023.

Le format cylindrique et orientable est conservé. La nouveauté se niche à l’intérieur : des réglages automatiques pilotés par l’intelligence artificielle. Sur le papier, il suffit de le poser et de viser un mur, un plafond ou même un rideau. Reste à voir ce que vaut cette promesse dans une vraie pièce, encombrée et mal éclairée.

The Freestyle+ tord le cou au trapèze

La grande nouveauté porte un nom : AI OptiScreen. Derrière ce terme, Samsung regroupe plusieurs réglages automatiques qui analysent la pièce avant de projeter. Le premier corrige les trapèzes en 3D. Selon la marque, l’image reste droite dans un angle, sur un rideau ou sur une toile de tente.

Le calibrage mural adapte les couleurs et la luminosité à la surface visée. Un mur coloré ou à motifs n’est donc plus censé gâcher le film. La détection d’obstacle décale l’image si un meuble ou un cadre se trouve dans le champ. Si vous utilisez une toile, l’ajustement d’écran cale l’image sur ses dimensions.

Enfin, la mise au point en temps réel suit les mouvements de l’appareil. Vous pouvez le déplacer ou l’incliner sans refaire le réglage. Samsung précise toutefois que le résultat dépend de la surface, de sa texture et de l’éclairage.

Deux fonctions s’occupent ensuite du confort. Adaptive Picture règle la luminosité et le contraste selon l’éclairage de la pièce et le contenu diffusé. Le mode Protection des yeux baisse la luminosité dès qu’il détecte un mouvement dans le faisceau. Un réflexe bienvenu quand des enfants passent devant l’image.

Deux fois plus lumineux, pas encore un home cinéma

Côté matériel, le progrès le plus net concerne la luminosité. The Freestyle+ affiche 430 lumens ISO, soit près du double des générations précédentes selon Samsung. L’image monte jusqu’à 100 pouces de diagonale en Full HD, avec la compatibilité HDR10+. La marque met aussi en avant sa technologie PurColor pour la fidélité des couleurs.

Ces chiffres restent ceux d’un projecteur d’appoint. Pas de 4K ici, et 430 lumens restent modestes face aux vidéoprojecteurs de salon fixes. Pour une grande diagonale, une pièce assombrie devrait donc rester la meilleure alliée. The Freestyle+ vise la soirée film improvisée plus que le remplacement du téléviseur.

Le format, lui, reste pensé pour voyager. L’appareil pèse 1 kg et son support pivote à 180°, pour projeter du sol jusqu’au plafond. Une pochette de transport est fournie dans la boîte.

Pour le son, Samsung annonce une diffusion à 360° grâce à deux woofers passifs intégrés. Si vous possédez une barre de son Samsung, la fonction Q-Symphony permet de faire jouer les deux ensemble. Elle fonctionne aussi avec certaines enceintes Wi-Fi compatibles de la marque.

Une Smart TV qui tient dans un sac

Comme ses prédécesseurs, The Freestyle+ embarque une interface Smart TV complète. Nul besoin de brancher une box ou une clé HDMI pour accéder aux applications de streaming. Le service gratuit Samsung TV Plus ajoute plus de 750 chaînes sans abonnement.

Les joueurs ne sont pas oubliés avec le Gaming Hub, la plateforme de jeu en streaming de Samsung. Les parties se lancent sans console, à condition de disposer d’une bonne connexion internet.

L’assistant Vision AI Companion, déjà présent sur les téléviseurs 2026 de la marque, fait aussi le voyage. Il s’appuie à la fois sur Bixby et sur Gemini, l’IA de Google.

Enfin, trois options permettent d’afficher le contenu d’un téléphone. Tap View fonctionne en touchant le projecteur avec un smartphone Galaxy. Smart View recopie l’écran des appareils Samsung, tandis qu’AirPlay 2 ouvre la porte aux iPhone et aux Mac.

The Freestyle+, nomade mais sans batterie

The Freestyle+ projette son image sur le mur d’un salon (crédit : Samsung)

The Freestyle+ garde pourtant un point faible pour un appareil qui se veut nomade : il n’a pas de batterie intégrée. Loin d’une prise, il faut le relier à une batterie externe USB-C compatible. Samsung propose aussi la Freestyle Battery Base, un socle batterie vendu séparément.

Pour une soirée en camping ou au fond du jardin, il faudra donc prévoir un accessoire de plus dans le sac. C’est d’autant plus dommage que son poids de 1 kg et sa pochette fournie invitent justement à l’emporter partout.

Guillaume Rault est vice-président de l’électronique grand public chez Samsung France. Il résume l’ambition du produit en une formule : « il suffit de le poser, de le pointer et de profiter instantanément ». L’idée est de supprimer les réglages qui rebutent souvent au moment d’installer un vidéoprojecteur.

The Freestyle+ est disponible sur Samsung.com et chez les principales enseignes spécialisées. Sur le papier, la copie est cohérente, entre IA de réglage, luminosité en hausse et Smart TV complète. Reste à vérifier en conditions réelles si l’IA tient parole face aux murs de vos salons.