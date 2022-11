Shadow : le service de cloud computing officiellement compatible avec le Raspberry Pi 4

Une bonne nouvelle vient de tomber autour du service de cloud comptuing Shadow : le lancement d’une version compatible avec le Raspberry Pi 4. Grâce à cette avancée, il est possible de s’équiper de cet ordinateur miniature proposé à 35 euros afin de profiter d’un ordinateur puissant dans le cloud.

La célèbre société française de cloud computing Shadow, rachetée par OVH en 2021 par OVH, continue d’évoluer afin de séduire les internautes et les entreprises. Aux dernières nouvelles, nous avons appris l’ordinateur miniature Raspberry Pi 4 était maintenant compatible avec le service.

Cette annonce est une très bonne nouvelle en termes d’accessibilité. En effet, ce petit dispositif est commercialisé pour la modique somme de 35 euros (faut-il encore qu’il ne soit pas en rupture de stock…). Les utilisateurs n’ont ensuite plus qu’à connecter le Raspberry Pi 4 à leur écran, clavier et souris pour profiter d’un ordinateur stocké dans le cloud par Shadow. Il permet d’ailleurs de profiter d’un affichage en 1080p 60 Hz.

Pour correspondre aux spécificités de ce produit, Shadow propose un launcher adapté, bien évidemment plus léger. Afin d’en profiter sur votre Raspberry Pi 4, l’entreprise propose un tutoriel complet à l’adresse suivante.

Nous apprenons pour finir le lancement de Shadow Drive, un service de stockage de fichiers dans le cloud. Une offre gratuite permettant de stocker 20 Go est de la partie. L4offre payante est de son côté de 8,99 euros par mois pour 2 To de stockage.

À titre d’information, Shadow a lancé fin octobre une nouvelle offre : Shadow Power. Grâce à cette dernière, les abonnés peuvent profiter d’un PC dans le cloud embarquant : un CPU AMD EPYC™ 7543P ; une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 (ou équivalent NVIDIA) ou un GPU AMD basés sur l’architecture RDNA 2 ; 16 Go de RAM ; 256 Go de stockage ; et Windows 10.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article OVHcloud : la solution parfaite pour réserver le nom de domaine de son site web !