Spotify veut vos données de santé pour créer des playlists de sport motivantes !

Spotify propose plusieurs playlists personnalisées pour vous faire découvrir régulièrement de la musique qui pourrait vous plaire. Pour les sportifs, sachez que la plateforme de streaming audio envisage de prendre en compte vos données de santé grâce à l’API HealthKit d’Apple. L’objectif est bien évidemment de créer automatiquement des playlists de sport pour vous garder motivé lors de vos entrainements.

Alors que les données personnelles sont au cœur des préoccupations de plus en plus d’utilisateurs de produits électroniques, Spotify semble être prêt à utiliser des données de santé pour créer des playlists personnalisées.

Cette information provient directement de l’expert Chris Messina sur le réseau social Twitter. Sous une publication soulignant que Spotify propose « la publicité la plus ennuyeuse » depuis sa création (un pop-up proposant en cadeau de dernière minute pour les fêtes d’année un abonnement Spotify Premium Duo), l’utilisateur annonce avoir découvert des morceaux de code dans l’application Spotify concernant une nouvelle playlist personnalisée.

Dans les détails, il explique que le support de HealthKit sera bientôt disponible afin de permettre aux utilisateurs de « trouver la bonne musique pour ses entraînements ». Il trouve d’ailleurs l’explication suivante autour de cette nouveauté : « Ces données permettront à Spotify de faire correspondre vos séances d’entraînement avec ce que vous écoutez et de voir quels sons vous motivent le plus. Les données relatives à l’entraînement comprennent le type d’entraînement, la distance et le rythme ou la vitesse ».

Pour rappel, Spotify avait déjà ajouté une fonctionnalité relative au sport auparavant. Abandonnée en 2018, cette dernière permettait aux coureurs de créer des playlists automatiques en fonction de leur cadence de course. Le rythme des musiques était ainsi calqué sur le nombre de pas par minute des sportifs.

