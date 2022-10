Surface Pro 9 : la fiche technique fuite avant la conférence Microsoft

Microsoft ne devrait pas trop créer la surprise durant son évènement Surface de ce mercredi 12 octobre 2022. En effet, la fiche technique de la Surface Pro 9 et de la Surface Laptop 5 viennent de fuiter. Découvrez dans notre article toutes les nouveautés de ces ordinateurs portables !

Après le média WinFuture en début de mois, c’est au tour du bloguer et leaker Aggioronamenti Lumia de partager des informations sur les prochains produits Surface de Microsoft.

Avant la conférence de ce mercredi 12 octobre, l’informateur a partagé les fiches techniques de deux produits. Pour commencer, nous apprenons que la Surface Pro 9 et la Surface Laptop 5 auront droit à une puce de la série Intel Alder Lake-U. Les deux ordinateurs portables auront notamment droit aux processeurs Intel de 12e génération i5-1235U et i7-1255U, couplé à une puce graphique Intel Xe, ainsi que 8 ou 16 Go de RAM.

Du côté des écrans, la Surface Pro 9 disposera d’un écran de 2880 x 1920 pixels ; contre du 2496 x 1664 pour la Surface Laptop 5 (à l’instar de la Surface Latpop 4). Côté connectivité, le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6 seraient de la partie. Pour finir, Aggioronamenti Lumia parle coloris. Micorsoft proposerait ainsi la Surface Pro en couleurs Noir, Forêt, Graphite, Platine et Saphir ; contre des teintes plus sobres pour la Surface Laptop 5 : Platine et Noir.

À noter, une précédente fuite mentionnait une Surface Pro 9 avec une puce ARM SQ3 ; mais aussi un prix de lancement s’approchant des 1 300 euros (entre 1 200 et 1 500 € pour la Surface Laptop 5).