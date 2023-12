Tesla : 120.000 voitures aux Etats-Unis ont été rappelées à cause d’un problème avec les portières

Le constructeur automobile semble rencontrer pas mal de problèmes avec ses véhicules. En effet, en deux semaines, Tesla a fait deux rappels de véhicules. Le dernier rappel portait sur 120.423 Model S et Model X fabriqués entre 2021 et 2023. Apparemment, ces voitures présentaient un problème de sécurité au niveau des portières. Plus précisément, ce problème pourrait entraîner le déverrouillage et l’ouverture d’une portière lors d’un accident.

Tesla a déjà publié une mise à jour gratuite pour résoudre le problème

Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), ce problème augmente le risque de blessures. De même, cela indiquerait que les véhicules électriques de Tesla ne respectent pas une réglementation fédérale en matière de sécurité. Apparemment, Tesla a déjà publié une mise à jour en direct (OTA) gratuite pour résoudre le problème. Les propriétaires de voitures Tesla concernées par ce problème devraient recevoir les lettres de notification en février.

Pour information, le rappel que Tesla a effectué avant ce second incident concernait plus de 2 millions de véhicules électriques. Vraisemblablement, ils ont été rappelés pour des raisons de sécurité au niveau du pilote automatique. Comme pour ce dernier cas, Tesla a aussi publié une mise à jour OTA gratuite. Cette dernière aurait également embarqué des fonctionnalités qui visent à garantir que les conducteurs restent attentifs même lorsqu’ils utilisent le pilote automatique.