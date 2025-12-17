Test – Clavier PC Epomaker Aula F75 : Un 75% pensé pour la productivité et le confort

Le marché des claviers mécaniques est devenu incroyablement riche ces dernières années. Parmi les configurations les plus populaires, les modèles 75 % réussissent à trouver un équilibre intelligent entre compacité et fonctionnalité. Avec le Epomaker Aula F75, la marque Epomaker connue pour ses claviers modulaires et orientés personnalisation, propose une interprétation ambitieuse de ce format intermédiaire. Est-il à la hauteur de ses promesses ? Voici notre analyse détaillée, de la prise en main aux performances au quotidien.

Un design compact et soigné

Dès le premier regard, l’Aula F75 séduit par son design minimaliste et sa construction robuste. Le format 75 % se traduit par un clavier plus court que les claviers TKL (sans pavé numérique) tout en conservant les touches de navigation (Home, End, Insert, etc.), ce qui en fait une excellente option pour ceux qui veulent un compromis entre compacité et fonctionnalités.

La coque est en plastique ABS de bonne facture, avec une finition légèrement texturée qui évite les traces de doigts. Les bords sont arrondis, ce qui donne au clavier une allure élégante, presque premium malgré son positionnement tarifaire abordable.

Visuellement, l’Aula F75 ne fait pas dans l’extravagance, mais plutôt dans l’efficacité : une esthétique discrète qui s’intègre facilement dans n’importe quel setup, qu’il soit professionnel ou gaming.

Un confort de frappe bien pensé

La configuration 75 % implique quelques compromis, mais Epomaker a réussi à conserver une ergonomie intelligente :

Les touches de fonction (F1 à F12) sont accessibles via une combinaison de touches, ce qui libère de l’espace sans sacrifier l’utilité.

Les touches directionnelles sont présentes, une vraie différence face aux 65 % qui les omettent parfois.

L’espacement et la courbure des touches offrent une frappe confortable, même lors de sessions prolongées.

La hauteur des touches et le retour tactile sont agréables, donnant une sensation de solidité dans chaque frappe. Que vous tapiez un long texte ou que vous jouiez à un titre exigeant, le clavier reste réactif et précis.

Switches et personnalisation : Un vrai plus

L’un des atouts majeurs chez Epomaker est la modularité. L’Aula F75 reprend cette philosophie avec des switches hot-swap (remplaçables sans soudure), ce qui permet à l’utilisateur :

D’essayer différents types de switches (linéaires, tactiles, clicky) très facilement.

De configurer le clavier selon ses préférences : plus silencieux pour le bureau, plus « clicy » pour le gaming, etc.

Selon les versions, le clavier peut être livré avec des switches pré-montés de bonne qualité, mais la possibilité de les changer soi-même reste un énorme avantage. Surtout pour les amateurs de personnalisation.

Cette modularité se retrouve également dans les keycaps (les capuchons des touches). Elles sont généralement en PBT, un matériau plus résistant et agréable au toucher que l’ABS standard. La plupart des modèles Aula F75 bénéficient d’une gravure double shot, ce qui garantit la longévité des légendes (les caractères sur les touches).

Éclairage RGB — Présent, mais pas tape-à-l’œil

L’Aula F75 intègre un éclairage RGB personnalisable. Si vous aimez les effets lumineux tape-à-l’œil, sachez que :

L’éclairage est uniforme et bien réparti.

Il propose plusieurs effets préconfigurés (respiration, vague, spectre, etc.).

Il est possible de le personnaliser via un logiciel maison.

Ce n’est pas l’éclairage le plus spectaculaire du marché, mais il reste suffisamment varié pour agrémenter votre setup sans être trop agressif.

Connectivité polyvalente

L’un des points forts du clavier est sa connectivité hybride :

Câble USB-C détachable pour une connexion filaire stable et sans latence.

Bluetooth 5.0 pour une utilisation sans fil avec plusieurs appareils.

Certains modèles supportent même le multi-appairage, ce qui permet de passer d’un PC à une tablette, puis à un smartphone en quelques secondes.

Cette flexibilité est un vrai plus pour ceux qui jonglent entre plusieurs appareils au quotidien.

Programmation et logiciel

L’Aula F75 est souvent accompagnée d’un logiciel de configuration fourni par Epomaker. Celui-ci permet de :

Remapper les touches.

Créer des profils par application ou usage.

Ajuster l’éclairage RGB.

Paramétrer des macros avancées.

Le logiciel n’est pas aussi sophistiqué que certaines solutions haut de gamme, mais il reste suffisamment puissant pour la majorité des utilisateurs.

Performances en usage professionnel

Sur le plan professionnel, l’Aula F75 montre une belle polyvalence :

La disposition des touches est confortable pour la dactylographie intensive.

Les touches directionnelles rapprochées facilitent la navigation dans les documents et les textes longs.

La solidité des switches hot-swap est appréciable pour ceux qui veulent personnaliser leur expérience de frappe.

On regrette peut-être l’absence d’un repose-poignet intégré, mais cela reste un détail facilement compensé par un accessoire externe.

Performances en gaming

Côté gaming, l’Aula F75 se défend très bien :

La réactivité des switches hot-swap est un avantage certain.

L’absence de pavé numérique ne gêne que très rarement dans la plupart des jeux.

Le passage rapide en Bluetooth (pour les jeux mobiles) est un petit plus sympa.

Cependant, pour les joueurs compétitifs purs, certains préféreront peut-être une solution filaire dédiée, car la latence Bluetooth, bien que faible, reste parfois perceptible dans les jeux très rapides.

Conclusion sur le clavier Aula F75 : Un excellent choix pour un clavier hybride

L’Epomaker Aula F75 est un clavier très équilibré pour ceux qui veulent de la compacité sans compromis. Que vous soyez un utilisateur professionnel, un créatif ou un gamer occasionnel, ce clavier offre :

Une expérience de frappe agréable et personnalisable.

Une construction solide et adaptable.

Une connectivité flexible pour plusieurs scénarios d’utilisation.

Si l’on ajoute à cela la possibilité de changer librement les switches et de configurer les touches via un logiciel intuitif, l’Aula F75 devient un choix particulièrement séduisant dans le segment des claviers 75 %.

Pour tous ceux qui souhaitent un clavier qui allie praticité, personnalisation et performances, sans exploser le budget. L’Epomaker Aula F75 mérite clairement une place sur votre bureau.

Produit disponible sur EPOMAKER Aula F75 ISO-FR Clavier Mécanique sans Fil, AZERTY 75%, Clavier Gaming Français avec Bouton Rotatif, RVB, Hot-Swap, Montage Gasket, Son Crémeux, Bluetooth/2.4Ghz

Voir l'offre 79,99 €