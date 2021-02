Publicité

Avant toute chose, il est à noter que ces AntiPods 2 de Divacore entièrement True Wireless ont été imaginés et conçus en Lorraine. La marque spécialisée dans l’audio est basée à Metz en Moselle. C’est donc, un petit cocorico bienvenu que nous rappelons avant de démarrer ce test !

AntiPods 2, un nom assurément osé

On adore le nom donné à ces écouteurs. En effet, les nommer AntiPods est un gros clin d’oeil au géant Apple avec ces AirPods. Divacore ne manque pas de noter 2 après AntiPods, car les écouteurs ont bien connu une première génération sortie en 2017, sobrement appelé AntiPods.

À l’écoute des remarques

Comme rien n’est parfait, la première génération avait fait l’objet de quelques critiques. Pour cette nouvelle génération, Divacore a pris en compte les remontées négatives et a apporté des modifications à son petit dernier de la marque.

Le déballage ou Unboxing pour les intimes

C’est sobre. Pas de chichi, on a sur la boite toutes les indications essentielles.

Publicité

Lorsque l’on ouvre la boite, on à l’intérieur, les AntiPods 2, jusque là, on est bon. On a aussi un set d’embouts à mémoire de forme, on y revient un peu plus loin. En retirant ce premier étage, on trouve un câble USB-C, des ailettes de maintien, une carte de garantie et un manuel d’utilisation, en français et en anglais.

Focus sur le manuel des AntiPods 2

Il est extrêmement bien détaillé et surtout bien représenté. Pour celle ou celui qui utilise pour la première fois ce genre d’écouteurs, l’approche, le fonctionnement et la prise en main reste un jeu d’enfant. L’intuitif semble avoir été au coeur de la recherche et développement du produit !

Le positionnement des écouteurs dans les oreilles, l’appairage en Bluetooth 5.0, comment les utiliser, bref, au risque de nous répéter, c’est bien illustré.

Le boîtier et son design

Il est en forme d’œuf, l’ouverture et la fermeture sont magnétiques. Ce boitier possède une batterie de 600 mAh qui permet une autonomie de 24 heures.

De quoi faire un long voyage, sans être inquiété. D’ailleurs, il se recharge en USB-C via une prise située à l’arrière.

Les écouteurs

Les AntiPods 2 ont une autonomie de 6 heures et se rechargent dans le boitier par contacts magnétiques. Ainsi, lorsqu’ils atteignent 10% de la charge, ils émettent un son, qui sert à prévenir de la nécessité d’une recharge.

Grâce aux embouts de différentes tailles, ils ont un excellent maintien et se positionnent dans les oreilles très simplement. Les AntiPods 2 sont entièrement tactiles. Par différentes actions, on peut, avancer ou reculer d’une piste à l’autre. Il suffit dès lors d’appuyer deux fois sur l’écouteur droit pour avancer et deux fois sur celui de gauche.

Pour baisser le volume, il faut rester en appui sur la touche tactile de l’écouteur gauche et pour l’augmenter, la même commande est à effectuer sur l’oreillette droit. Nous avons apprécié que la montée ou la baisse du volume soit progressive. Donc, pas du tout agressif pour les oreilles.

Publicité

On peut aussi, répondre ou raccrocher un appel en faisant un appui sur un écouteur, peu importe lequel.

Sans les mains

L’assistant vocal est aussi activé en appuyant trois fois sur une partie tactile d’un écouteur et là aussi, peu importe lequel. Mais pas forcément besoin d’utiliser les écouteurs pour déclencher les assistants vocaux. Il suffit de dire, « Dis Siri » ou encore « Ok Google » pour activer l’assistant vocal.

Il vous est alors offert la possibilité de passer un appel, demander un itinéraire, accéder aux musiques, bref, un accès complet aux assistants vocaux.

Capteurs de proximité des AntiPods 2

A noter que grâce à ces capteurs situés sur la face interne des écouteurs, dès qu’un AntiPods est retiré d’une oreille, la musique s’arrêtera automatiquement et lorsqu’il sera remis dans l’oreille, cette dernière reprendra, là où elle s’était arrêtée.

La réduction de bruit

On attire votre attention, sur le fait que les AntiPods 2 n’ont pas une réduction de bruit actif. Ça peut être un frein pour certain, mais ça reste une histoire de préférence.

Donc, la réduction de bruit est passive et cela grâce aux embouts qui sont à mémoire de forme. Ils vont s’adapter au conduit des oreilles et ils en garderont la forme. Donc, c’est de sur-mesure pour nos oreilles.

Évidemment, si on les touche, ils reprennent leur forme initiale. Avec ces embouts à mémoire de forme, les écouteurs se font vite oublier dans les oreilles.

Un son surprenant

De ce côté, les AntiPods 2 possèdent un large spectre audio et on ressent bien les dix ans d’expérience de Divacore dans le domaine. L’équilibre entre les médiums, les aigus et les basses est extrêmement bien géré.

Nous avons écouté du classique, du rap, du Hip Hop et rien à dire. Pour une utilisation de tous les jours et pour tout de style de musique, on recommande sans problème. On a adoré cette rondeur dans les basses.

Le sport et les AntiPods 2

En utilisation sportive, il est à noter que les AntiPods 2 sont certifiés IPX4. Cela vaut dire qu’ils résistent aux projections d’eau et à la poussière. Mais, il ne faudra surtout pas nager ou prendre une douche avec les écouteurs.

Le prix et couleurs

De base, nous sommes sur un tarif très agressif à 149 euros. Mais nous insistons sur ce prix de base, car il est possible de trouver les AntiPods 2 à 99 euros. Ils sont déclinés en deux couleurs, Noir/Or et Blanc/Or.

AntiPods 2: Conclusion

Pour conclure, nous trouvons écouteurs sont presque parfaits. Presque car nous aurions apprécié une combinaison de réduction de bruit passive et active.

Enfin, s’il est à noter qu’il n’y a pas d’application dédiée pour la musique, cela ne nous a pas dérangé.

Produit disponible sur DIVACORE - AntiPods 2 - Écouteurs 100% sans Fil - Isolation Sonore Totale - Résistance à l’Eau - Boîtier de Recharge Aimanté - Compatible Google Assistant et Siri - Noir

Voir l'offre 119,00 €





AntiPods 2 de Divacore 149 euros 9 Mise en place dans les oreilles 9.0/10

















Longue autonomie 9.0/10

















Confort d'utilisation 9.0/10

















Fonctionnalités 9.0/10

















Points positifs Look du boitier

Autonomie

Spectre audio

Bonne tenue dans les oreilles Points négatifs Taille du boitier

Absence réduction bruit active