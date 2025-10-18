Test – Edifier ES20 : Petite mais efficace

L’enceinte Edifier ES20 promet de délivrer un son puissant malgré sa taille réduite. Elle mise sur des atouts comme l’étanchéité IP67, l’éclairage ambiant et une bonne autonomie pour séduire en mobilité. Dans un marché saturé d’enceintes compactes, peut-elle vraiment se distinguer ? Nous l’avons testée sous divers usages pour le savoir.

Notre avis en bref

Compacte, robuste et bien équipée, l’ES20 étonne par son rendu audio. Son éclairage et sa connectivité en font une compagne idéale pour le quotidien. Quelques limitations apparaissent, notamment l’absence de codecs audio évolués. Mais pour son prix, elle offre un très bon compromis.

Unboxing et designde l’ES20

Dans la boîte se trouvent l’enceinte ES20, un câble USB-C, un câble USB-C vers USB-A, une dragonne et un manuel. Le design est soigné : revêtement imitation cuir doux au toucher, boutons placés sur le dessus, éclairage en anneau à l’arrière. Avec des dimensions de 90,4 × 93,7 × 49,7 mm et un poids de 326 g, elle reste très maniable pour transporter. Le style rétro est assumé, sans excès.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Voici les points clés :

Puissance : 6 W RMS

Haut-parleur : 43 mm full-range + radiateur passif de 55 mm

Étanchéité : IP67 (poussière et eau)

Batterie : jusqu’à 15 heures

Bluetooth 5.4, app Edifier ConneX, mode stéréo avec deux enceintes

Micro intégré pour appels

Ces caractéristiques montrent que l’ES20 est bien dimensionnée pour une écoute personnelle ou en petit groupe. Le mode stéréo étend son usage pour des sessions plus immersives. En effet vous pouvez en ajouter une deuxième pour plus d’immersion.

Performances et efficacité de l’ES20

En pratique, l’ES20 délivre un son équilibré pour sa catégorie. Les médiums et voix sont clairs, tandis que le basses restent présentes sans excès. En usage mono, elle remplit bien une pièce de taille moyenne. En mode stéréo (deux unités), le rendu gagne en ampleur. L’étanchéité permet une utilisation en extérieur sans crainte. Il est donc possible de l’utiliser dans sa salle de bain sans soucis. L’autonomie s’approche souvent de 12 à 15 heures selon l’usage et l’éclairage. Quelques distorsions apparaissent à volume maximal, mais cela reste acceptable pour ce format. De plus le niveau sonore n’a pas besoin d’être poussé à fond au vu de la puissance qu’elle peut rendre, ce n’est donc pas un frein de ce côté.

Utilisation

L’enceinte se met en route facilement via le Bluetooth. L’app Edifier ConneX permet de changer les effets lumineux, les modes audio et de vérifier le niveau de batterie. Le micro permet de répondre à un appel rapidement. Le port USB-C permet la recharge rapide. Le mode stéréo nécessite d’appairer les deux unités, opération simple via l’app ou les boutons. L’éclairage ambiant ajoute une touche esthétique sans gêner l’écoute. Cet éclairage est plutôt doux et agréable dans pour une petite ambiance cosy. Dans un environnement un peu sombre par exemple elle offre un éclairage d’ambiance plutôt sympa qui ajoute un peu de chaleur. A noter que l’éclairage est paramétrable à travers l’application ConneX qui regroupe toutes les enceintes de la marque Edifier. C’est un petit plus.

Intérêt d’achat de l’Edifier ES20

L’ES20 s’adresse à quiconque cherche une enceinte portable avec une bonne qualité sonore et des fonctions modernes (étanchéité, éclairage, Bluetooth avancé). Elle s’adapte à tous les milieux. Avec son petit pris de environ 39,99 €, elle est un choix intéressant face à des modèles plus basiques. L’absence de codecs comme aptX ou AAC limite les audiophiles purs, mais la proposition reste convaincante pour un usage général. Cela tombe bien car c’est exactement ce que l’on recherche pour une petite enceinte portable dans cette gamme de prix.

Conclusion

L’Edifier ES20 séduit par son équilibre entre taille, fonctionnalité et qualité sonore. Elle ne remplacera pas une enceinte haut de gamme, mais ce n’est pas son domaine ni ce que l’on recherche. Par ailleurs, elle excelle dans son segment en offrant une expérience complète et fiable. Avec son rétroéclairage, elle offre la possibilité de se créer une petite ambiance sympathique, en complément de l’univers sonore. Personnellement je l’utilise au bureau, c’est le bon compromis pour ne pas gêner ses collègue et monter un peu le volume qu’on on est seul. Si vous cherchez une enceinte compacte pour le quotidien, c’est un excellent choix.

