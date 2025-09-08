Test – iGarden K80 : un robot piscine endurant mais pas sans défauts

On aime se tremper l’été, mais qui dit piscine dit corvée de nettoyage. Avec son autonomie record de plus de 8 heures, le iGarden K80 se présente comme le modèle le plus ambitieux de la série K de chez iGarden. Conçu pour nettoyer fond, parois et ligne d’eau, il promet une maintenance quasi sans effort. Mais à près de 1800 €, le tarif interpelle. Après plusieurs jours de test, entre endurance impressionnante et limites frustrantes, voici notre verdict.

iGarden K80 : Notre avis en bref

Le iGarden K80 mise sur une autonomie exceptionnelle et un nettoyage du sol convaincant. Pourtant, son prix trop élevé, sa navigation imparfaite et une application quasiment inutilisable limitent son attrait. Il conviendra surtout aux grandes piscines nécessitant de longs cycles, mais pour la plupart des utilisateurs, des modèles offrent un rapport qualité/prix plus équilibré.

Unboxing et design

Le packaging du iGarden K80 se montre sobre : on retrouve le robot, son chargeur propriétaire et un crochet pour le récupérer facilement de l’eau. Rien de superflu, mais tout le nécessaire.

Le robot adopte un format massif (près de 10 kg), mais reste maniable grâce à sa poignée. Sa conception rappelle celle du K60, avec des chenilles colorées et un panier de filtration logé sur le dessus. En revanche, l’accès au port de charge se fait via un cache étanche. À ce prix, on aurait préféré un système plus moderne, sans manipulation fastidieuse.

Le cache étanche du iGarden K80

Performances et autonomie

C’est le point fort du iGarden K80 : son endurance. En mode fond uniquement, il peut tourner jusqu’à 8 heures. En cycle complet, il tient environ 4h30.

Sur le terrain, le nettoyage du sol est efficace : sable, feuilles et poussière sont bien collectés dans le panier de 4 L. En revanche, les parois posent problème. Lors de nos tests, le robot repassait parfois aux mêmes endroits en ignorant d’autres, laissant des zones non couvertes. Pire encore, dans la piscine ou il a été testée, un carrée de 12 m², il s’est bloqué sous une échelle et sur un hublot d’éclairage. Il semblait également “boucler” régulièrement au même endroit. Un comportement confirmé par d’autres utilisateurs.

Le iGarden K80 bloqué sous l’echelle Le iGarden K80 bloqué sur le hublot

Application et ergonomie perfectible du iGarden K80

Le K80 est censé être compatible avec l’application iGarden. Cette dernière permet la programmation et le suivi en temps réel. Malheureusement, impossible de le connecter dans notre cas : appairage échoué en permanence. Plusieurs retours d’acheteurs rapportent la même expérience. Bonne nouvelle : le robot fonctionne sans appli, mais difficile de ne pas être déçu quand une fonction premium reste inutilisable.

Autre point noir : le manuel d’utilisation et la signalétique des voyants du robot. Peu clairs, ils compliquent la compréhension de l’état réel de la machine. Dommage, car la promesse d’un usage “simple et accessible” s’en trouve ternie.

Filtration et entretien

Le panier de 4 L du iGarden K80 est simple à retirer et à nettoyer. La maille filtrante annoncée à 120 μm Dans les faits, feuilles et insectes sont bien capturés. C’est également le cas pour les plus petites particules et les algues vertes. C’est un point positif, rien à dire sur le panier.

L’entretien reste globalement simple, mais la nécessité de manipuler le cache de charge étanche après chaque utilisation peut vite devenir agaçante.

Rapport qualité/prix du iGarden K80

Avec un prix public autour de 1799 €, le iGarden K80 se situe clairement dans la catégorie haut de gamme. Pourtant, entre une connectivité bancale, des instructions perfectibles et une navigation qui laisse parfois à désirer, difficile de justifier un tel écart avec d’autres modèles.

Pour comparer, le iGarden K60 coûte plusieurs centaines d’euros de moins, avec une autonomie déjà solide et des performances proches, malgré quelques limites similaires. Plus encore, des robots comme le Dreame Z1 Pro affichent un prix bien plus bas, une connectivité fiable et des performances comparables, notamment pour les bassins de taille moyenne.

iGarden K80 : Conclusion

Le iGarden K80 impressionne par son autonomie hors normes et sa capacité à avaler des heures de nettoyage sans faiblir. Mais pour un modèle censé représenter le sommet de la gamme, ses défauts d’ergonomie et de navigation, associés à un prix trop élevé, laissent un goût amer.

Si vous recherchez absolument l’endurance maximale pour une grande piscine, il peut répondre présent. Mais pour la plupart des utilisateurs, des alternatives moins chères et plus équilibrées se révèlent plus intéressantes.