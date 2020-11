Publicité

On se rappelle les belles soirées d’été, sur la plage, à écouter ou réécouter les musiques qui ont fait rythmer nos plus belles années, pendant qu’un virus nous prive de notre liberté. Comme vous, nous nous souvenons de ces moments. Ils nous manquent, mais pour ne pas se laisser abattre, nous pensons déjà à demain ! Pour profiter de demain, nous avons l’arme fatale : Sharp PS-929. Nous sommes en 2020 et la marque audio Sharp propose sûrement l’un des meilleurs produits de cette année ! Retour sur des semaines de tests durant un confinement national.

Si vous lisez ce test en 2021, bienvenue. L’enceinte Sharp PS-929 est un condensé de tout ce que l’on attend d’une enceinte nomade. Une longue autonomie, un système sonore performant, une possibilité de brancher un micro, une connexion en Bluetooth… Devons nous continuer à énumérer ses caractéristiques ? Si oui, alors poursuivez notre test complet !

Une enceinte Sharp PS-929 semi-nomade

La Sharp PS-929 est une enceinte imposante par la taille. En effet, avec une hauteur de 55cm et une largeur de 26cm (profondeur 26cm), elle se positionne comme l’une des plus grosse enceinte nomade. Pour son prix, l’enceinte arbore une belle finition, bien que l’ensemble de la coque soit en plastique.





Le panneau de contrôle est sur le dessus avec de nombreux boutons. Un bouton d’allumage/changement de mode, un bouton pour les égaliseurs, un bouton pour gérer les effets LED, puis 3 derniers boutons pour gérer la musique. Ensuite, la molette de gauche permet d’adapter le volume du microphone ou guitare. La seconde de régler le volume général. Puis un bouton rouge, qui sonne l’alerte, une fois que le mode Super Bass est activé ! Ce même bouton permet de coupler une seconde enceinte. Intéressant puisqu’une fois assemblés, elles resteront couplés même à chaque extinction.

Revenons rapidement sur le bouton Light. Celui-ci permet d’activer ou désactiver les LEDs à l’avant de l’enceinte. Il est possible d’activer un jeu de couleurs, une couleur qui retentit au rythme des basses, ou effet stroboscopique. Une fonctionnalité qui rajoute un point supplémentaire pour les soirées. (On vous a déjà dit qu’on aimait faire la fête ?)

À l’arrière, l’enceinte offre une panoplie de ports dont 2 USB (1 qui recharge, 1 pour une Clé USB), 1 entrée microphone, 1 entrée guitare et 1 entrée auxiliaire (jack 3,5mm). Évidemment, l’utilisation en Bluetooth est possible et d’ailleurs très rapide.

Pour clarifier sur le fait que cette enceinte est adaptée aux sorties, la Sharp PS-929 est IPx5. On le remarque à l’arrière avec le cache en caoutchouc qui vient protéger les ports.

Audio

Mettons les choses au clair, la Sharp PS-929 annonce 180W. L’enceinte embarque 2 haut-parleurs de 6,5″ et 2 haut-parleurs de 2″ pour la partie aiguë. Résultat des courses, la Sharp PS-929 se débrouille très bien pour une enceinte nomade festive. Certes, une fois poussée à son volume maximale, on s’aperçoit des limites de la bête, mais le son n’est pas dénaturé, il est cependant plus compressé. À un volume moyen, l’enceinte offre une très belle qualité sonore, notamment avec son Mode Boost qui accentue les basses.

L’enceinte Sharp propose 10 égaliseurs pré-configurés en fonction des styles musicaux (electro, instrumental, accentuer les aigus….). On aurait aimer pouvoir gérer cela par nous, histoire de pousser le spectre à sa perfection, mais un simple détail.

Il faut également ajouter la possibilité d’utiliser 2 enceintes Sharp PS-929 en version stéréo. En effet, il est possible de coupler deux enceintes en Bluetooth pour obtenir une qualité sonore décuplée ! Le résultat est impressionnant en intérieur, puisque le son immerge la pièce avec des basses impactantes. D’ailleurs, elles pourront aussi servir de système Home Cinéma.

Autonomie

Depuis le début de notre essai, la Sharp PS-929 ne cesse de surprendre. Ce n’est clairement pas son autonomie qui nous fera dire le contraire. L’enceinte fonctionne bien sur secteur, que sur batterie, grâce à son autonomie de plus de 10 heures ! Nous n’avons pas trouvé d’information sur la capacité maximale de l’enceinte, mais on peut également rajouter que la Sharp PS-929 permet de recharger un smartphone.

Ainsi, grâce à sa grande autonomie, il sera possible de passer de belles et longues soirées. La durée de vie de l’enceinte dépendra de l’utilisation, il se peut qu’elle fonctionne moins longtemps sur son autonomie si l’utilisateur met le son au maximum, qu’il recharge un smartphone et que le système lumineux est activé. Par ailleurs, le temps de recharge n’est pas très long, il faut compter 2h30.

Sharp PS-929 : Conclusion

Que dire de plus ? La Sharp PS-929 est sûrement l’un des meilleurs systèmes audio à avoir lors d’une fête en extérieur ou intérieur. Le système audio une fois couplé à une seconde enceinte, en mode Stéréo, rend la soirée complètement dingue. La Sharp PS-929 est destinée aux jeunes qui naviguent tous les week-ends, mais aussi aux adeptes de karaoké grâce au microphone inclus. Pour son prix de 159€ et sa puissance sonore, l’enceinte de Sharp est un produit parfait !

Sharp PS-929 159€ 9 Design 9.0/10

















Audio 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Points positifs Design compact

Système LED pour l'ambiance

180W pour l'Audio

Longue autonomie Points négatifs Pas d'égaliseur Acheter sur Amazon