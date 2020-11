Publicité

Ce soir même, le Paris Saint-Germain joue contre RB Leipzig lors de la quatrième journée de la phase de poules. Nombreux sont les fans souhaitant regarder le match et les possibilités pour le regarder sont aussi nombreuses. Nous vous listons ici toutes les méthodes pour regarder le match en direct ou en streaming. Rien de bien compliqué, plus qu’à commander des pizzas et s’asseoir dans son canapé !

Il existe bien sûr des méthodes légales pour regarder le match et ainsi éviter le streaming illégal. Pour cela, le diffuseur officiel de la Ligue des Champions RMC ou Téléfoot. Les deux chaînes retransmettront le match et il sera possible de le suivre avec un abonnement.

Pour suivre sur Téléfoot, il est possible de s’y abonner? En ce moment une offre spéciale à 25,90€ par mois avec un abonnement Netflix est disponible. Cet abonnement permet de suivre le match en direct et en streaming sur tous ses écrans !

L’application Téléfoot est également disponible directement sur les smart TV Sony !

Publicité

Quant à RMC Sport, pour s’inscrire la page est disponible sur leur site. En ce moment une offre RMC Sport + Téléfoot est à 19,90€ par mois, et ce pendant 6 mois !

Suivre le match de Ligue des Champions PSG – RB Leipzig en streaming

Le gouvernement fait de son mieux pour limiter les sites de streaming, étant illégaux, il reste néanmoins plusieurs sites ouverts. Le match PSG – Leipzig sera bien retransmis en direct et gratuitement.

Vous pouvez retrouver la liste des plateformes de streaming qui retransmettront le match ce soir :

Cette méthode reste toutefois illégale ! C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser un VPN, vous protégeant un minimum lors de l’utilisation de tels sites.