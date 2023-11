Test – Skullcandy Rail ANC : Une expérience audio immersive

Les écouteurs Skullcandy Rail ANC font partie intégrante de la gamme de produits de la marque. Depuis ces derniers mois, nous avons pu vous présenter différents produits de la marque. Que ce soit pour des casques gaming comme le SLYR Pro ou le PLYR ou bien le casque arceau Crusher.

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les nouveaux écouteurs premium de Skullcandy. Ces derniers offrent une immersion musicale combinée à une technologie avancée d’annulation active du bruit. Cet article vise à explorer et évaluer les performances de ces écouteurs dans différents aspects.

Design et Confort des Rail ANC

Dès la prise en main, les Skullcandy Rail ANC présentent un design compact et élégant. Les écouteurs, légers et bien ajustés, s’intègrent confortablement dans les oreilles, même pendant de longues périodes d’utilisation. Les embouts en silicone de différentes tailles inclus dans l’emballage offrent un ajustement personnalisé pour une isolation phonique maximale. Durant ce test, nous avons eu l’occasion d’utiliser les écouteurs plusieurs heures d’affilée. Aucune douleur ou inconfort ne s’est fait ressentir. On oublie presque qu’on les porte.

Qualité Audio

Les écouteurs Skullcandy RailL ANC offrent une reproduction audio de qualité, avec des basses puissantes, des médiums clairs et des aigus bien équilibrés. Que ce soit pour des genres musicaux variés, des podcasts ou des appels téléphoniques, la qualité sonore reste constante et satisfaisante. L’application mobile iOS et Android permet d’ajuster les réglages audio pour s’adapter au mieux aux goûts de l’utilisateur. À noter qu’il s’agit de la même application que pour les autres modèles de la marque. Avec notamment l’outil d’analyse de votre audition permettant ainsi d’ajuster le son au mieux pour chaque personne.

Concernant les appels audio, les quatre micros équipant les écouteurs permettent à votre correspondant de parfaitement vous entendre. Aucune des personnes que nous avons appelées ne nous a fait part d’une quelconque gène téléphonique.

Annulation active du bruit

La fonction d’annulation active du bruit (ANC) des Skullcandy Rail est impressionnante. Elle filtre efficacement les bruits ambiants indésirables, créant ainsi une expérience d’écoute immersive. Que ce soit dans les transports en commun, au bureau ou dans des environnements bruyants, l’ANC fait un excellent travail pour atténuer le bruit externe. La fonction permettant d’entendre son environnement est également très efficace. Vous pouvez facilement avoir conscience de ce qui se passe autour de vous. C’est sécurisant quand vous allez courir sur route.

Autonomie de la Batterie et Connectivité

Les Skullcandy Rail ANC offrent une autonomie de batterie appréciable, permettant plusieurs heures d’écoute continue avec l’ANC activée. Au total, vous pouvez compter environ sept heures d’autonomie des écouteurs. Et avec le boitier de recharge, vous ajoutez approximativement vingt heures. L’appareil est également doté de la charge rapide. Avec dix minutes de charge, vous avez deux heures d’utilisation. Vous avez ainsi des heures d’écoute garanties. De plus, la connectivité Bluetooth est fiable et stable, facilitant la connexion à divers appareils sans problème majeur.

Commandes et Fonctionnalités

Les commandes tactiles intuitives des écouteurs permettent de gérer facilement la lecture, de répondre aux appels, d’activer l’ANC et d’accéder à l’assistant vocal. Cette fonctionnalité simplifie l’utilisation quotidienne et évite la nécessité de sortir constamment son téléphone. Les commandes tactiles sont entièrement paramétrables dans l’application mobile. Par exemple, il est possible avec un long appui sur l’écouteur droit de lancer Spotify. Des commandes vocales « hey Skullcandy … » offriront également de nombreuses possibilités.

Conclusion

Les écouteurs Skullcandy Rail ANC offrent une combinaison impressionnante de qualité audio, de confort et d’annulation active du bruit à un prix compétitif. Avec leur design élégant et leurs performances sonores convaincantes, ces écouteurs constituent un excellent choix pour ceux qui recherchent une expérience d’écoute immersive et sans interruption.

