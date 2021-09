Test – Sony WF-1000XM4 : Une immersion totale

Sony revient en force avec ses écouteurs intra-auriculaires WF-1000XM4 qui succèdent au modèle XM3. Ces derniers étaient déjà de bonne facture et très appréciés des utilisateurs. Ils viennent donc compléter la gamme de Sony qui affiche également à son catalogue un casque à réduction de bruit quasi parfait testé précédemment. Ces écouteurs viennent concurrencer les AirPods Pro d’Apple et les Jabra Elite 85T également déjà testés.

Présentation des Sony WF-1000XM4

Le produit est livré dans un packaging assez surprenant au premier abord puisqu’il s’agit d’un simple emballage carton de type recyclé. La boîte, comme la majorité des produits de ce type, comprend les intra-auriculaires, le boîtier de rangement et de recharge, un câble micro USB et des embouts en silicone interchangeable de tailles différentes (S, M et L).





Le boîtier est dans la normalité de ce qui se fait actuellement, il glisse facilement dans la poche (67 x 40 x 30 mm). Sa forme est légèrement différente de celle des Jabra 85T. D’aspect qualitatif, il est en plastique mat ABS. La face avant du boîtier comporte une LED d’indication de statut qui est parfaitement visible même en plein jour. Sur la partie supérieure du boîtier se trouve simplement le logo doré Sony. À l’arrière se trouve le port de charge USB-C. À noter que les écouteurs sont compatibles avec la charge sans fil.



Sony WF-1000XM4 Vs Jabra 85T

La charnière du boîtier donne une impression de qualité. À l’usage, celle-ci est agréable à manipuler et permet une ouverture sans difficulté malgré un aimant suffisamment puissant pour retenir le couvercle la tête en bas. Comme tous les boîtiers de ce type, les écouteurs sont également aimantés au boîtier, leur insertion est parfaite et il n’y a pas de jeux sur les picots de recharge. Deux coloris sont disponibles, un noir mat et un gris sable, il s’agit des noirs pour cet article.

Caractéristiques techniques

Du côté des caractéristiques techniques, Sony livre un produit haut de gamme avec de belles spécifications :

Dimensions de l’étui de recharge (L x l x H) 67 x 40 x 30 mm

Poids de l’étui de recharge 41 g / Poids par écouteur 7,3 g

IPX4

Prise en charge codecs audio SBC, AAC, LDAC

Réduction de bruit active ajustable avec double capteur

Bluetooth 5.2 HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Ergonomie et design des Sony WF-1000XM4

Contrairement à ses concurrents, Sony équipe des WF-1000XM4 d’embout en mousse polyuréthane et non en silicone. Le but est de favoriser l’isolation et le confort. Trois paires d’embouts sont d’ailleurs fournies avec les écouteurs. Comme d’habitude il faudra bien choisir la paire qui s’adaptera le mieux à son oreille sans quoi le maintien et l’isolation ne seront pas optimaux. On notera la qualité de la finition au niveau des micros et du logo Sony qui sont également dorés, tout comme le logo du boitier.

Une finition sans reproche

Concernant l’ergonomie, les écouteurs tiennent parfaitement dans le creux de l’oreille. Ils ne sont pas trop imposants et leur poids minime ne se fait pas sentir. Une écoute à longue durée passera donc sans problème. Comparé aux Jabra Elite 85T, la sensation de maintien dans l’oreille est moins bonne malgré le fait qu’ils tiennent bien dans l’oreille. En effet, le positionnement des Sony demande une petite rotation pour bien les loger dans le creux de l’oreille. Par contre, une fois positionnés, ils ne bougent plus et la sensation des embouts en mousse est agréable.

Les embouts en mousse

Fonctionnalités

La principale fonctionnalité mise en avant par Sony est la réduction de bruit, qui selon le fabricant est la meilleure du marché au vu des directives de la JEITA. Également, nous avons :

Réduction de bruit paramétrable sur plusieurs niveaux

Mode de réduction de bruit du vent

Son Hi-Res audio LDAC

Egaliseur paramétrable

24 heures d’autonomie et recharge rapide

Compatible charge sans fil

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa

Commandes tactiles sur écouteurs

IPX4 (protection contre la pluie et la sueur)

Concernant l’appairage, il est quasi instantané et s’effectue sans difficulté. Il suffit de suivre les indications à l’écran, rien de plus simple. Une notification indique le bon fonctionnement. De même des notifications indiquent lors du démarrage le niveau de charge de la batterie. Lors du fonctionnement, elles précisent si l’on change de mode de réduction de bruit. La langue peut bien sûr être paramétrée en français.

Contrairement aux Jabra 85T, Sony propose du contrôle tactile sur ses écouteurs. Ceux-ci sont paramétrables via l’application. Les touches sont agréables, et leur sensibilité et réactivité bien adaptées.

Une large surface tactile

Encore une fois, Sony fait un excellent travail sur la réduction du bruit, comme c’était déjà le cas pour son casque WH-1000 XM4. La réduction se règle sur plusieurs niveaux. En complément, Sony propose le mode ambiant et parler pour chatter.

Les basses, l’atout de Sony

Les codecs audio SBC, AAC et LDAC sont pris en charge par les WF-1000XM4. La qualité sonore est au rendez-vous, les WF-1000XM4 offrent une belle restitution. Avec l’application, un égaliseur permet d’adopter à son goût le spectre avec des préréglages selon différents types déjà enregistrés. Le point fort de Sony reste la restitution des basses, c’est un peu sa marque de fabrique. Ceux qui aiment les bonnes basses ne seront pas déçus. Toutefois il est toujours possible de les ajuster avec l’égaliseur si le réglage standard ne convient pas.

Pour les appels, pas de surprise non plus, la restitution des conversations est très bonne et les micros font très bien le job. En cas de vent, le son reste bien audible.

Autonomie des Sony WF-1000XM4

L’autonomie des Sony WH-1000XM4 est annoncée pour 24h avec réduction de bruit activée soit 3 charges complètes de 8h. Elle passe à 36h sans réduction de bruit. Concrètement il est difficile d’atteindre cette autonomie. De plus de nombreux paramètres influent sur l’autonomie comme par exemple le volume d’écoute sonore. Par contre, il sera facile d’atteindre les 6 heures d’autonomie ce qui est plus que correct pour ce type de produit.

Par ailleurs, il faut compter 1h30 pour une recharge complète. Pour reprendre un peu d’autonomie rapidement, une petite dizaine de minutes permettra de redonner 1 heure d’autonomie, plutôt pratique. A noter également que le boitier est rechargeable sans fil car compatible Qi.

Headphones, l’application de Sony

L’application Headphones de Sony est le centre de contrôle des écouteurs. C’est la même que pour le casque WH-1000 XM4. Ceux qui la connaissentf déjà ne seront donc pas perdus. De nombreuses fonctionnalités sont présentes sur cette application avec beaucoup de paramètres sur lesquels on peut influer. De plus, l’application est très intuitive et bien épurée ce qui lui donne une lisibilité et une facilité d’utilisation.







Elle se scinde en trois parties principales qui sont état, son et système. Chaque partie dispose de réglages très simples et clairs. On peut par exemple contrôler la réduction de bruit, régler l’égaliseur selon des modes prédéfinis ou personnalisés ou bien paramétrer les touches tactiles. Cette dernière possibilité est d’ailleurs très pratique.

Conclusion

Les Sony WF-1000XM4 sont parmi les meilleurs dans leur genre. Ils sont vite devenus une référence et une valeur sure dans la catégorie des intras. Les matériaux utilisés donnent immédiatement une impression de qualité. A l’utilisation, cette qualité se confirme également. L’écoute sonore est excellente avec des basses percutantes et des réglages qui permettent d’adapter tout cela au gout de chacun. De nombreux paramètres sont accessibles via une application très intuitive. Enfin pour parfaire le tout, l’autonomie des WF-1000XM4 est sans reproche. Tout cela fait de ces écouteurs un très bon investissement.

