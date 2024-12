TUTO – Comment augmenter le stockage iCloud gratuitement ? 

Le stockage iCloud est une solution essentielle pour sauvegarder vos données sur vos appareils Apple. Cependant, avec seulement 5 Go gratuits, vous pouvez rapidement manquer d’espace. Pas besoin de dépenser pour augmenter cet espace : vous pouvez optimiser votre stockage iCloud grâce à quelques astuces simples et efficaces. Découvrez comment libérer de l’espace et tirer le meilleur parti de votre stockage iCloud gratuitement.

Supprimez les sauvegardes inutiles et récupérez de précieux gigas sur votre stockage iCloud

Les sauvegardes iCloud, bien que pratiques, peuvent occuper un espace énorme, surtout si elles concernent des appareils ou applications obsolètes. Une bonne gestion peut faire toute la différence.

Sur iPhone :

Accédez aux réglages : Ouvrez les Paramètres , appuyez sur votre nom en haut, puis sur « iCloud ».

, appuyez sur votre nom en haut, puis sur « ». Gérez vos sauvegardes : Sélectionnez « Gérer le stockage », puis « Sauvegardes ».

», puis « ». Supprimez les anciennes sauvegardes : Choisissez l’appareil concerné, appuyez sur « Supprimer la sauvegarde » et confirmez.

Sur Mac :

Ouvrez les préférences : Cliquez sur l’icône Apple, puis sur « Préférences Système ».

». Supprimez les sauvegardes inutiles : Allez dans « Identifiant Apple » > « iCloud » > « Gérer ». Sélectionnez « Sauvegardes », puis supprimez celles dont vous n’avez plus besoin.

Chaque sauvegarde supprime et libère de l’espace précieux, sans aucun impact sur vos données actuelles.

Gérez vos photos et vidéos pour retrouver de l’espace facilement

Les photos et vidéos sont les principales responsables de l’encombrement. Avec quelques gestes simples, vous pouvez alléger votre iCloud.

Pour optimiser le stockage sur votre iPhone :

Activez l’option « Optimiser le stockage » : Allez dans Paramètres > Photos > Optimiser le stockage . Vos photos en haute résolution seront stockées dans iCloud et des versions compressées resteront sur votre appareil.

» : Allez dans > > . Vos photos en haute résolution seront stockées dans iCloud et des versions compressées resteront sur votre appareil. Supprimez les doublons et fichiers inutiles : Utilisez des applications comme Gemini Photos pour identifier les images répétées ou inutiles.

Sur Mac :

Activez l’optimisation de stockage : Allez dans « Préférences Système » > « Identifiant Apple » > « iCloud », puis activez l’option « Optimiser le stockage ».

» > « » > « », puis activez l’option « ». Déplacez vos fichiers volumineux ailleurs : Envisagez de transférer vos fichiers vers un disque dur externe ou des services comme Google Photos ou Amazon Photos, qui offrent du stockage gratuit.

En transférant vos souvenirs vers un autre service, vous gagnez non seulement de l’espace mais aussi une tranquillité d’esprit.

Supprimez les fichiers inutiles sur iCloud Drive pour optimiser chaque giga

Vos documents et fichiers stockés dans iCloud Drive peuvent également être source de saturation. Quelques étapes suffisent pour faire le tri.

Depuis votre iPhone :

Accédez à l’application Fichiers : Allez dans « Fichiers », puis sélectionnez « iCloud Drive ».

», puis sélectionnez « ». Supprimez les fichiers inutiles : Maintenez appuyé sur un fichier pour afficher les options, ou utilisez « Sélectionner » pour en choisir plusieurs à supprimer.

Depuis votre Mac :

Trouvez iCloud Drive dans le Finder : Cliquez sur « iCloud Drive » dans la barre latérale.

» dans la barre latérale. Supprimez les fichiers encombrants : Faites un clic droit sur les fichiers inutiles et choisissez « Placer dans la corbeille ». N’oubliez pas de vider la corbeille pour libérer l’espace.

En triant régulièrement, vous empêchez iCloud Drive de se transformer en fourre-tout numérique.

Désactivez la synchronisation des applications non essentielles pour économiser intelligemment

Certaines applications synchronisent des données volumineuses sur iCloud. Vous pouvez désactiver cette option pour alléger le stockage.

Sur iPhone :

Gérez les données synchronisées : Allez dans Paramètres > [votre nom] > iCloud. Désactivez les applications non essentielles comme Mail, Safari ou certains jeux.

Sur Mac :

Limitez la synchronisation : Dans « Préférences Système », accédez à « Identifiant Apple », puis « iCloud ». Décochez les services inutiles comme les Calendriers ou les Rappels.

Cette simple démarche garantit que seul l’essentiel occupe votre espace iCloud.

Adoptez des services de stockage tiers pour une gestion plus flexible

Parfois, la meilleure solution est de transférer une partie de vos données vers d’autres services. Voici quelques options fiables :

Google Drive : Offre 15 Go de stockage gratuit. Compatible avec tout type de fichiers.

: Offre 15 Go de stockage gratuit. Compatible avec tout type de fichiers. Dropbox : 2 Go gratuits, idéal pour les documents et fichiers partagés.

: 2 Go gratuits, idéal pour les documents et fichiers partagés. Amazon Photos : Stockage illimité de photos pour les abonnés Amazon Prime.

: Stockage illimité de photos pour les abonnés Amazon Prime. Microsoft OneDrive : 5 Go gratuits, parfait pour les fichiers Office.

Sur iPhone :

Installez l’application du service choisi (Google Drive, Dropbox, etc.).

Transférez vos fichiers depuis l’application Fichiers en identifiant le service comme destination.

Sur Mac :

Téléchargez l’application correspondante.

Glissez vos fichiers vers le dossier dédié pour les synchroniser automatiquement.

Ces solutions vous permettent de libérer votre iCloud tout en profitant d’un accès sécurisé et pratique à vos données.

