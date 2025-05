TUTO – Désactivez l’ACR de votre téléviseur pour empêcher les marques de vous espionner !

Saviez-vous que votre téléviseur embarque une technologie qui analyse ce que vous regardez en temps réel pour connaître vos habitudes de visionnage ? Il s’agit de l’ACR, ou Automatic Recognition Content, ou reconnaissance automatique du contenu en français. Autrement dit, lorsque vous regardez votre téléviseur connecté, c’est comme si un hôte invisible le regarde avec vous. Alors, comment désactiver l’ACR, cette fonctionnalité peu affriolante ?

L’ACR : qu’est-ce que c’est ?

L’ACR est une technologie directement intégrée aux téléviseurs connectés par les fabricants. Elle a pour rôle de collecter des données sur les comportements des utilisateurs. Et ce, par la reconnaissance en temps réel des contenus affichés à l’écran.

Par conséquent, que vous visionniez des programmes TV, des vidéos à la demande, des publicités ou que vous jouiez à un jeu vidéo, l’ACR sait ce que vous regardez en capturant régulièrement des empreintes numériques de ce qui est affiché à l’écran. Par la suite, il les compare à une base de données pour identifier précisément le contenu.

L’objectif ? Monétiser ces données en les revendant à des annonceurs ou des courtiers en données.

En Europe, le RGPD protège les données des utilisateurs. Ces derniers peuvent ainsi choisir d’accepter ou non les conditions d’utilisation de votre téléviseur et des services qui y sont associés. Cependant, peu d’entre nous prennent le temps de lire ces documents, au point où l’on clique souvent les cases par défaut ou qu’on clique directement sur « Accepter ». Malgré tout, il reste possible de désactiver l’ACR, même si on a accepté les conditions d’utilisation. Soulignons juste que les recommandations deviendront moins pertinentes une fois que vous aurez désactivé l’ACR.

Si vous utilisez un téléviseur Samsung, il faut :

Se rendre dans les « Paramètres »

» Cliquer sur « Support »

» Appuyer sur « Terms & Policies »

» Désactiver la fonction « Viewing Information Services ».

Que faire si on a un téléviseur LG ?

Si vous avez un téléviseur LG, la procédure à suivre est la suivante :

Tout d’abord, rendez-vous dans les « Paramètres »

» Cliquez ensuite sur « Tous les paramètres »

» Puis, appuyez sur « Général »

» Cliquez sur « A propos du téléviseur »

» Vous trouverez les « Contrats d’utilisateur » sur cette page

» sur cette page Il ne vous restera plus qu’à désactiver l’option « Live Plus User Agreement »

Et sur un téléviseur Sony ?

Chez Sony, c’est Samba TV qui gère l’ACR. Pour désactiver cette option, il vous faut :

Aller dans « Accueil »

» Cliquer sur « Paramètres »

» Appuyer sur « Samba Interactive TV » et désactiver l’option.

La méthode est similaire sur les téléviseurs des autres marques. Il vous suffit juste de rechercher les options qui sont liées à la reconnaissance de contenus et les désactiver. Pour aller plus loin, découvrez comment bien choisir votre TV.