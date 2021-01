Twitter se lance dans les podcasts audio grâce à un nouveau rachat

Publicité

Une plateforme de discussion qui se veut moderne doit toujours innover pour permettre à ses abonnés de mieux effectuer leurs échanges. C’est dans cette optique que s’inscrit Twitter en décidant de faire l’expérience d’une plateforme audio par l’acquisition d’une application de podcast audio. Découvrez tout sur les motivations de Twitter ayant conduit dans cette transaction.

Une acquisition considérée comme avantageuse pour deux entreprises

L’ambition de Twitter est de créer une plateforme audio dénommée Spaces. Mais la réalisation d’un tel projet ne peut se faire sans une application podcast assez efficace dans le milieu. C’est ainsi que Twitter s’est intéressé à l’application développée par l’entreprise Breaker. En effet, cette application, qui a déjà fait ses preuves dans le domaine des tweets audio, devrait disparaître dans les jours à venir. Une situation qui a peut-être favorisé sa vente par les propriétaires, mais qui toutefois ne jette aucun discrédit sur la qualité des services et applications de Breaker.

En attendant que soient officialisés les termes du rachat, cette opération se révèle, au final, avantageuse pour les deux entreprises. Elle permet à Breaker de sauver son investissement. Quant à Twitter, elle dispose d’une application plus que productive et bénéficie de l’aide des techniciens de Breaker pour l’amélioration des conversations.

La ruée des acteurs du numérique vers l’industrie en devenir du podcast

De nombreux acteurs du numérique nourrissent de plus en plus d’intérêts pour les entreprises spécialisées dans le développement des applications de podcast. En effet, cette acquisition par Twitter n’est pas sans précédent. Amazon avait déjà racheté le réseau Podcasts Wondery il y a quelques jours et Spotify, dans son ambition de concurrencer YouTube, a racheté plusieurs entreprises spécialisées dans la conception des applications de podcast telles que Gimlet Media et Anchor. Certains autres géants du numérique tels que Google, ont décidé créé leur propre application podcast et la rendre populaire sur Android et iOS. Révélant davantage cette industrie en devenir qu’est le podcast.

