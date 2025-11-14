Actualités

World-Check On Demand : une solution efficace pour sécuriser vos opérations

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 14 novembre 2025
2 minutes de lecture
World-Check On Demand offre un contrôle des risques financiers rapide et fiable.

Le secteur financier fait face à des défis croissants liés au risque et à la conformité. Avec la montée des fraudes et la vitesse accrue des transactions, il est essentiel d’agir vite. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, World-Check On Demand arrive comme une solution incontournable. Fruit d’une collaboration entre LSEG et Facctum, ce service révolutionne l’accès à l’intelligence du risque en temps réel.

Une surveillance des risques financiers en temps réel et à la demande

World-Check On Demand est conçu pour donner un accès immédiat à des données fiables et mises à jour en continu. Cette solution cible la criminalité financière, les sanctions et les personnes exposées politiquement. Grâce à une API flexible, il s’intègre parfaitement aux plateformes existantes d’intégration et de filtrage. Ainsi, les établissements financiers bénéficient d’une prise de décision plus rapide et plus précise pour chaque transaction.

Les avantages clés de l’intégration World-Check On Demand

L’utilisation de World-Check On Demand offre plusieurs bénéfices majeurs :

  • Accès instantané aux données : sélection rapide et fiable pour tous les dossiers.
  • Visibilité accrue des risques : alertes traitées plus vite et filtrage approfondi.
  • Précision améliorée : suivi transparent, taxonomies des risques, résultats plus fiables.
  • Modèle de données unifié : schéma structuré adapté aux standards actuels et futurs.
  • Réduction des coûts : moins de faux positifs, flux de travail optimisés et automatisation facilitée.

Ces avantages permettent aux institutions d’assurer une conformité plus sûre et moins coûteuse.

FacctList facilite la conformité pour les institutions financières

La plateforme FacctList de Facctum rend l’adoption de World-Check On Demand simple et efficace. Elle gère l’ingestion, l’enrichissement et la distribution des données en temps réel. Les organisations peuvent intégrer ces informations sans revoir complètement leurs systèmes existants. De plus, FacctList supporte de nombreux formats standards et reste compatible avec les moteurs de filtrage les plus utilisés. Ainsi, les entreprises passent à une surveillance intelligente plus rapidement.

En résumé, World-Check On Demand s’impose comme un outil incontournable pour renforcer la gestion des risques financiers. Il assure une surveillance instantanée, une intégration fluide et des économies opérationnelles. Grâce à l’expertise de LSEG et Facctum, les acteurs du secteur financier peuvent désormais agir avec rapidité, précision et confiance. Face à un paysage réglementaire en constante évolution, cette nouvelle solution offre un avantage décisif pour rester conforme et compétitif.

Lisez notre dernier article tech : Test – Devolo Magic 2 Wifi 6 : Un CPL qui respecte ses promesses ?

il y a 3 heuresDernière mise à jour: 14 novembre 2025
2 minutes de lecture
Photo de David Gelberg

David Gelberg

David explore l’univers des startups, des levées de fonds aux innovations qui redéfinissent nos usages. Il s’intéresse aux jeunes pousses qui bougent les lignes, aux modèles disruptifs et aux fondateurs qui pensent autrement. Si une idée sort du lot, il est déjà dessus.

Articles similaires

Sprinto intelligence artificielle facilite la gestion autonome des risques et la conformité.
Sprinto intelligence artificielle : une avancée majeure pour la conformité
il y a 1 heure
horizon-steel-frontiers
Horizon: Steel Frontiers – L’univers de Guerrilla Games devient un MMORPG
il y a 3 heures
microsoft intelligence artificielle
Windows 11 : l’intégration forcée de l’intelligence artificielle provoque la colère des utilisateurs
il y a 4 heures
Sunseeker Robotics remporte un prix au CES 2026 pour sa tondeuse robot LiDAR S4.
Sunseeker Robotics séduit le CES 2026 avec sa tondeuse innovante
il y a 5 heures

4 commentaires

  1. Really insightful post — Your article is very clearly written, i enjoyed reading it, can i ask you a question? you can also checkout this newbies in classied. iswap24.com. thank you

    Répondre

  2. Really insightful post — Your article is very clearly written, i enjoyed reading it, can i ask you a question? you can also checkout this newbies in classied. iswap24.com. thank you

    Répondre

  3. Excellent breakdown, I like it, nice article. I completely agree with the challenges you described. For our projects we started using Listandsell.us and experts for our service, Americas top classified growing site, well can i ask zou a question regarding zour article?

    Répondre

  4. Really insightful post — Your article is very clearly written, i enjoyed reading it, can i ask you a question? you can also checkout this newbies in classied. iswap24.com. thank you

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page