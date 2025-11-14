World-Check On Demand : une solution efficace pour sécuriser vos opérations

Le secteur financier fait face à des défis croissants liés au risque et à la conformité. Avec la montée des fraudes et la vitesse accrue des transactions, il est essentiel d’agir vite. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, World-Check On Demand arrive comme une solution incontournable. Fruit d’une collaboration entre LSEG et Facctum, ce service révolutionne l’accès à l’intelligence du risque en temps réel.

Une surveillance des risques financiers en temps réel et à la demande

World-Check On Demand est conçu pour donner un accès immédiat à des données fiables et mises à jour en continu. Cette solution cible la criminalité financière, les sanctions et les personnes exposées politiquement. Grâce à une API flexible, il s’intègre parfaitement aux plateformes existantes d’intégration et de filtrage. Ainsi, les établissements financiers bénéficient d’une prise de décision plus rapide et plus précise pour chaque transaction.

Les avantages clés de l’intégration World-Check On Demand

L’utilisation de World-Check On Demand offre plusieurs bénéfices majeurs :

Accès instantané aux données : sélection rapide et fiable pour tous les dossiers.

: sélection rapide et fiable pour tous les dossiers. Visibilité accrue des risques : alertes traitées plus vite et filtrage approfondi.

: alertes traitées plus vite et filtrage approfondi. Précision améliorée : suivi transparent, taxonomies des risques, résultats plus fiables.

: suivi transparent, taxonomies des risques, résultats plus fiables. Modèle de données unifié : schéma structuré adapté aux standards actuels et futurs.

: schéma structuré adapté aux standards actuels et futurs. Réduction des coûts : moins de faux positifs, flux de travail optimisés et automatisation facilitée.

Ces avantages permettent aux institutions d’assurer une conformité plus sûre et moins coûteuse.

FacctList facilite la conformité pour les institutions financières

La plateforme FacctList de Facctum rend l’adoption de World-Check On Demand simple et efficace. Elle gère l’ingestion, l’enrichissement et la distribution des données en temps réel. Les organisations peuvent intégrer ces informations sans revoir complètement leurs systèmes existants. De plus, FacctList supporte de nombreux formats standards et reste compatible avec les moteurs de filtrage les plus utilisés. Ainsi, les entreprises passent à une surveillance intelligente plus rapidement.

En résumé, World-Check On Demand s’impose comme un outil incontournable pour renforcer la gestion des risques financiers. Il assure une surveillance instantanée, une intégration fluide et des économies opérationnelles. Grâce à l’expertise de LSEG et Facctum, les acteurs du secteur financier peuvent désormais agir avec rapidité, précision et confiance. Face à un paysage réglementaire en constante évolution, cette nouvelle solution offre un avantage décisif pour rester conforme et compétitif.

