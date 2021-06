Xbox Game Pass : les nouveaux jeux du mois de juin 2021

Le service d’abonnement Xbox Game Pass profite encore une fois de nouveaux jeux. Pour le début du mois de juin 2021, Microsoft vient d’annoncer l’arrivée de seulement quatre licences. La firme américaine devrait très probablement frapper un gros coup plus tard dans le mois. En effet, la conférence du 13 juin de la firme américaine lors de l’E3 pourrait laisser entrevoir une salve de jeux pas piqués des hannetons.

Le Xbox Game Pass continue de dominer le marché en proposant de plus en plus de jeux dans son catalogue. Récemment, Microsoft annonçait même que les futurs jeux du studio Bethesda seraient directement disponibles le jour de leur sortie sur le service. Une très bonne nouvelle pour les joueurs, qui profitent d’ailleurs déjà de beaucoup de nouveaux jeux chaque mois. Nous pouvons par exemple penser aux 15 nouvelles licences vidéoludiques ajoutées pendant la fin de mois de mai 2021. Maintenant, place à juin !

Les nouveaux jeux de juin 2021 sur le Xbox Game Pass

Oyez, oyez, voici la liste des nouveaux jeux qui fouleront le Xbox Game Pass durant le début du mois de juin 2021 :

The Wild at Heart (Cloud) ;

(Cloud) ; For Honor (Cloud et Xbox) : 3 juin ;

(Cloud et Xbox) : 3 juin ; Backbone (PC) : 8 juin ;

(PC) : 8 juin ; Darkest Dungeon (Cloud, Console et PC) : 10 juin.

Tout fraichement sorti, nous retrouvons ainsi d’ores et déjà The Wild at Heart sur le Xbox Game Pass (Cloud). À travers ce jeu d’aventure, vous retrouverez deux enfants voulant fuir un quotidien difficile dans les Boissombres. Envie d’un peu de baston ? Retrouvez dès le 3 juin For Honor dans le Cloud, mais aussi sur Xbox. Ce jeu iconique est TPS médiévale vous permettant d’incarner chevalier, viking ou samouraï dans des combats compétitifs en multijoueur. À vous de manier avec perfection vos armes et habilités afin de sortir vainqueur.

Sur PC, Backbone arrivera le 8 juin 2021, soit le jour de sa sortie. Le jeu d’aventure vous met dans la peau de Howard Lotor, un raton laveur détective privé. Au cœur de Vancouver, son objectif sera bien évidemment de trouver des indices et preuves afin de résoudre mystères et enquêtes. Jeu indépendant emblématique, Darkest Dungeon arrive sur le Xbox Game Pass le 10 juin (Cloud, Console et PC). À travers de nombreux donjons, votre objectif sera de survivre à des hordes de monstres démoniaques, tout en assurant le bien être des personnages de votre équipe. Une bonne dose de stratégie sera nécessaire afin de sortir vainqueur de vos excursions.

Les jeux qui partent du Xbox Game Pass le 15 juin