Apple revient avec une paire d’écouteurs sans fil, les Beats Studio Buds +

Apple vient d’annoncer une nouvelle paire d’écouteurs sans fil : les Beats Studio Buds +. Commercialisée sous la marque Beats, rachetée par Apple en 2014, cette nouvelle génération propose de belles améliorations, notamment du côté de la réduction de bruit active, du mode transparence et de la qualité audio. Nous avons aussi droit à un coloris transparent, permettant de voir les composants du boitier et des oreillettes.

Cela n’a rien d’étonnant de voir arriver les Beats Studio Buds +. En effet, le design et la fiche technique ont été révélés par Amazon à la fin du mois d’avril 2023. Désormais, les choses sont belles et bien officielles avec une disponibilité dès à présent au prix de 199,95 euros en France et trois coloris (noir, crème et transparent).

Pour commencer les présentations, nous allons d’ailleurs nous concentrer sur le design. En effet, cette paire d’écouteurs sans fil joue sur le terrain des Nothing Ear (2) avec une déclinaison transparente, que ce soit pour le boitier ou les oreillettes. La forme du produit reste de son côté la même que la génération précédente.

Succédant aux Beats Studio Buds, cette déclinaison « + » n’a cependant rien à voir au niveau des composants embarqués. La marque annonce en effet que 95 % d’entre eux sont nouveaux, apportant au passage moult améliorations. Nous apprenons notamment que la réduction de bruit est 1,6 fois plus efficace et que le mode transparence est deux fois plus performant. Beats annonce aussi que la qualité d’appel a été améliorée, notamment grâce à des micros plus larges et plus sensibles.

Pour finir, l’autonomie a été revue à la hausse, passant de 5 heures sur les Beats Studio Buds à 6 heures la nouvelle version « + ». De son côté, le boitier peut recharger trois fois les écouteurs, contre deux fois auparavant. Côté recharge, elle est uniquement en USB-C et offre une heure d’autonomie avec seulement 5 minutes de charge.