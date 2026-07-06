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Apple Ring : la rumeur d’une bague connectée fait son grand retour

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 6 juillet 2026
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apple ring bague

Les spéculations autour d’un anneau connecté estampillé Apple se propagent comme une traînée de poudre dans l’univers de la tech. Une indiscrétion récente suggère en effet que la firme de Cupertino travaille activement sur un tel projet. Cette révélation relance immédiatement le débat sur l’intérêt d’un Apple Ring face à l’hégémonie de la Watch.

Un leaker réputé relance les spéculations sur l’Apple Ring

L’alerte provient de Kosutami. Il s’agit d’un collectionneur de prototypes et informateur réputé pour la fiabilité de ses révélations. Ce dernier a publié un message succinct sur les réseaux sociaux indiquant le développement d’un « iRing ». De plus, l’expert précise que ce futur produit high-tech cible directement le même segment de marché que l’Oura Ring 5 ou encore la Galaxy Ring de Samsung.

Pour l’instant, cette fuite ne s’accompagne d’aucune caractéristique technique, d’aucun tarif précis ni d’aucun visuel officiel. Toutefois, ce simple signal suffit à réveiller un vieux projet qui sommeille dans les laboratoires de la marque depuis de nombreuses années. En effet, de multiples sources confirment qu’il y a bien une bague connectée en cours de développement chez le géant californien.

Des brevets historiques et un changement de direction stratégique

L’intérêt d’Apple pour les dispositifs auriculaires ou digitaux ne date pas d’hier. L’entreprise possède d’ailleurs de nombreux brevets décrivant un anneau capable de collecter des données biométriques ou de contrôler d’autres appareils à distance. Certes, le dépôt d’un brevet n’aboutit pas systématiquement à la commercialisation d’un produit grand public. Néanmoins, ces documents techniques prouvent que les ingénieurs de Cupertino étudient sérieusement cette technologie.

Pourtant, la tendance penchait récemment vers l’abandon de cette idée. Fin 2024, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg affirmait qu’Apple redoutait de cannibaliser les ventes de sa célèbre montre connectée. Le dirigeant de la société Oura partageait également cet avis. Cependant, la donne change aujourd’hui sous l’impulsion d’Eddy Cue, qui a repris la direction de la division santé d’Apple. Ce dernier pousse activement l’entreprise vers des innovations médicales et de bien-être beaucoup plus ambitieuses.

Un appareil complémentaire plutôt qu’un concurrent de l’Apple Watch

La crainte de voir une bague connectée nuire aux ventes de l’Apple Watch s’estompe rapidement lorsque l’on analyse l’usage réel des deux objets. Une bague connectée se passe d’écran, n’affiche aucune application et ne propose pas de notifications visuelles. Par conséquent, elle ne remplace en aucun cas l’expérience interactive d’une montre intelligente connectée à un iPhone.

Au contraire, cet anneau pourrait devenir le parfait allié de l’Apple Watch dans l’écosystème de la marque. La bague assurerait un suivi passif et discret de la santé, en particulier durant le sommeil. De son côté, la montre conserverait ses fonctions principales comme le sport, le paiement sans contact Apple Pay ou encore la navigation GPS. Les deux accessoires se complèteraient ainsi parfaitement pour offrir une analyse physiologique totale au quotidien.

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 6 juillet 2026
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Arielle

Ancienne juriste devenue geek de service (et fière de l'être) ! Titulaire d’un Master en droit, j’ai troqué les gros volumes de lois pour une plume beaucoup plus connectée. Mon crédo ? Rendre le futur accessible, fun et carrément captivant. Chaque jour, je vous livre le meilleur du web et des innovations sur un plateau, histoire que vous soyez la personne la plus branchée au prochain dîner !

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