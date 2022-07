Applications de rencontre : avoir un iPhone rendrait beaucoup plus attractif

Mettre toutes les chances de son côté, c’est ce que nous faisons sur les applications de rencontre (Tinder, Happn, Fruitz…), que ce soit avec des photos nous mettant en valeur ou avec une biographie originale. Dans une nouvelle étude, le site MoneySuperMarket est venu partager un nouvel élément qui permettrait d’avoir plus de succès auprès des utilisateurs : son smartphone. D’ailleurs, nous apprenons que les personnes ayant un iPhone seraient beaucoup plus attirantes (+82 %).

Un iPhone rend plus attractif sur les applications de rencontre

Pour arriver à cette conclusion, MoneySuperMarket est venu mener une expérience auprès des diverses applications de rencontre utilisant une fonctionnalité de swipe entre le mois de mars et juin 2022. Nous apprenons ainsi que des personnes ont dû créer des profils de rencontres identiques dans différentes villes de 14 pays. La seule différence était la marque et les produits portaient sur les photos. L’objectif était ainsi de déterminer si la présence de ces éléments pouvait impacter le nombre de matchs.

Pour cette étude, les sujets étudiés avaient les appareils électroniques suivants sur leurs photos de profil : iPhone 13 Pro ; iPhone SE ; Apple Watch Series 6 ; AirPods 2 ; Fitbit Versa ; Samsung Galaxy S21 Ultra et S22 Ultra ; Beats Solo 3 ; Google Pixel 6 Pro ; Samsung Galaxy Watch 4 ; Sony Xperia 1 III ; OnePlus 9 Pro ; Oppo Find X5 Pro ; Huawei Mate 40 Pro ; et BlackBerry Key2 LE.

Les résultats ont ainsi montré que les personnes ayant des photos de profil avec un iPhone avaient 82 % de matchs en plus que ceux n’ayant pas ce modèle. Même constat pour les personnes possédant une Apple Watch (+76 % de matchs) et des AirPods 2 (+64 %). Les personnes ayant une montre Fitbit Versa étaient quant à elles 32 % plus attirantes et +19 % pour les possesseurs de Galaxy S21 Ultra. Ceux qui ont eu le moins de succès sont les possesseurs de smartphone Sony (-11 %), OnePlus (-18 %), Oppo (-22 %) et Huawei (-24 %).

Au passage, le site ayant mené l’étude en a profité pour demander à 1000 utilisateurs quel selfie avait la meilleure qualité entre les images prises par le Pixel 6 Pro, l’iPhone 13 Pro et le Galaxy S22 Ultra. En conclusion, nous apprenons que les photos prises avec le dernier smartphone premium de Google a été préféré par 44 % des sondés.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Applications de rencontre : voici les départements français les plus actifs sur Tinder !