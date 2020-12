Beyond Reality – Une exposition en VR à l’aéroport de Seoul

Publicité

Depuis plusieurs mois maintenant, on est bloqué en France et on limite nos voyages aux maximums à l’Europe. Peu d’entre nous sont allés faire du tourisme en Asie en 2020 et cela risque de durer. De même dans l’autre sens, aucun touriste asiatique à noter dans les destinations d’Europe. Ainsi, en Corée du Sud, Beyond Reality, une exposition a été organisée dans l’aéroport d’INCHEON Séoul. Une exposition en réalité virtuelle pour voyager sans se déplacer et à travers d’autres réalités.

Novembre Numérique prend tout son sens avec Beyond Reality

Le Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN), l’Institut français de Corée du Sud et l’Aéroport d’Incheon ont organisé Beyond Reality qui a lieu depuis le 24 novembre jusqu’au 13 décembre. Et comme un voyage en avion, métro vers l’aéroport, contrôle de sécurité, sas de désinfection, carte d’embarquement et passeport fictif. Et en route pour la découverte de l’Asie, Amérique et Europe sans risques et jet lag.

Au total, 15 œuvres interactives et 11 œuvres 360° sélectionnés par l’équipe du BIFAN, reconnue comme l’une des plus expertes pour la sélection de contenus immersifs en Asie.

Expériences immersives dont 6 françaises sur 15

Publicité

Peach Garden

Spheres

Missing Pictures: Birds of Prey

Gloomy Eyes

Battlescar: punk was invented by girls

Ayahuasca – Kosmik Journey

Oeuvres 360° (VR movie lounge) 10 sur 11 sont françaises

Accused No.2: Walter Sisulu

Everest VR

The Real Thing

Space Odyssey 1.4.9

The Man Behind Notre-Dame

The Paris City Hall, a walk in virtual reality

Paris a walk in virtual reality: Opéra Garnier

La seine

La tour Eiffel

Le Musée D’Orsay

La France est encore une fois mise en avant pour ces touristes d’un jour à Beyond Reality. Elle leur offre la possibilité de découvrir des monuments et paysages dans un voyage immobile.

L’exposition étant en partenariat avec l’institut français de Corée du Sud, une journée sera mise en place pour présenter les perspectives de financement et coproduction d’œuvres en VR en France

Exposition

Organisée par : Bucheon International Fantastic Film Festival, Institut français de Corée du Sud, Incheon International Airport Corporation

Supervisée par : Bucheon International Fantastic Film Festival

Avec la coopération de – Novembre Numérique, Culture VR – la sélection, GIIÖII, Diversion Cinéma

Sponsorisée par – Winicare, Paradise City

Avec le soutien de – GyeongGi-do, Bucheon City, Gyeonggi Content Agenc

Plus de détails sur les sites officiels des organisateurs :

Evénement Facebook

BIFAN

Beyond Reality

Institut français de Corée du Sud