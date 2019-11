Buzz&Clair – Star Wars Jedi : Fallen Order, il est enfin sorti

Ça y est, le 15 novembre sur une majorité de stores est sorti le dernier jeu de la série Star Wars Jedi. Et avec cet opus Fallen Order, c’est le cheminement d’un jeune Padawan devenant Jedi que l’on suit.

Star Wars Jedi Fallen Order – Dialogue

Et un trailer de lancement, un

Dans ce titre, ce sont les aventures de Cal Kestis (incarné par Cameron Monaghan, Gotham, Shameless) que l’on suit. Bien sûr, il y a des rencontres mémorables, de l’exploration de planètes et des combats au sabre laser.

Ainsi, Cal Kestis n,’est autre qu’un ancien Padawan en fuite après que les Jedi aient été pratiquement anéantis lors de l’exécution de l’Ordre 66 par l’Empereur. En cavale, Cal est rapidement rejoint par ses compagnons Cere Junda, un ancien Chevalier Jedi (joué par Debra Wilson) et Greez, le pilote du Stinger Mantis (doublé par Daniel Roebuck).

Star Wars Jedi Fallen Order – AT-AT

Mais aussi un droïde, BD-1, aussi mignon qu’utile, aidera les joueurs à naviguer et à explorer diverses planètes. Au programme, une visite de la planète natale des Wookiees, Kashyyyyk et une planète inconnue nommée Zeffo.

L’histoire en quelques mots : de Padawan à Chevalier Jedi

Cal et ses compagnons tentent de garder une longueur d’avance sur l’Empire et son nouvel ennemi, la Deuxième Sœur de l’Inquisitorius. Avec en toile de fond, un mystère lié à une ancienne civilisation alien qui pourrait aider à reconstruire l’Ordre Jedi.

Star Wars Jedi Fallen Order – Ninth Sisters

Mais ce jeu est aussi le parcours de Cal d’apprenti Padawan à la consécration de devenir Chevalier Jedi. Tout au long de sa quête, Cal renforce ses liens avec la Force, en acquérant de nouvelles compétences qui seront cruciales au combat.

Disponible de suite pour y jouer

Star Wars Jedi : Fallen Order est disponible sur Xbox One, PS 4 et PC via Origin, Steam et Epic Games Store. Les abonnés Origin Access Premier ont un accès complet Fallen Order Deluxe Edition sur PC.

Star Wars Jedi Fallen Order – Cal

Pour plus d’informations sur Star Wars Jedi : Fallen Order, rendez-vous sur : https://www.ea.com/games/starwars/jedi-fallen-order

Retrouvez également le poster de Star Wars IX.