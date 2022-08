Galaxy Z Fold 4 : Amazon dévoile le smartphone pliable avant son officialisation

Des informations à propos du Galaxy Z Fold 4 viennent d’être confirmées avant son officialisation. En effet, le site néerlandais d’Amazon est venu mettre en ligne la page concernant le smartphone pliable en fin de semaine dernière. L’occasion pour nous de découvrir quelques spécificités techniques. Pour rappel, la conférence Samsung Unpacked dévoilant ce modèle est prévue pour le 10 août 2022.

Amazon vend la mèche à propos du Galaxy Z Fold 4

Avec un lancement mercredi, les fuites autour des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 de Samsung s’intensifient. Cette fois-ci, la version néerlandaise du site Amazon vient de partager des visuels et informations sur le prochain Fold, en publiant par inadvertance la page produit de la version 512 Go. Cette dernière a rapidement été mise hors ligne après avoir été découverte.

Pour commencer, nous en apprenons plus sur les écrans du smartphone pliable. Amazon partage ainsi que le Galaxy Z Fold 4 disposerait d’un écran externe Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec un ratio 23,1:9 ainsi qu’un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz ; et un écran interne Dynamic Amoled 2X de 7,6 pouces avec ratio 21,6:18 et taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz.

Le site dévoile ensuite que les dimensions de ce modèle au format plié sont de 155,1 x 67,1 x 15,8 mm, contre une largeur de 130,1 mm en mode déplié. Au niveau du poids, le Z Fold 4 de Samsung fait 263 grammes. Nous découvrons aussi une image dévoilant la nouvelle coque avec S-Pen intégré.

Un visuel dévoile ensuite une barre des tâches du Galaxy Z Fold 4, nouveauté inhérente à la mise à jour Android 12L. Cette dernière a pour but de proposer un accès rapide aux applications favorites des utilisateurs. Pour finir, une dernière image met en avant le mode multitâche avec deux applications affichées en plein écran, et la barre des tâches juste en dessous.

