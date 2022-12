Guide d’achat : notre sélection de produits à offrir à un geek pour Noël

Noël approche, et vous souhaitez faire un cadeau tech à un proche ou à vous-même ? Dans ce guide d’achat, nous allons vous proposer les meilleurs accessoires et périphériques pour améliorer son setup à mettre sous le sapin. Pour un budget entre 39 et 239 euros, vous trouverez forcément le cadeau idéal ! De plus, tous les produits présentés dans cette sélection ont été testés et approuvés par Le Café du Geek.

Pour les utilisateurs de PC portables : TwelveSouth ParcSlope

Commençons cette sélection avec un support pour surélever votre ordinateur portable. Principalement destiné aux MacBook d’Apple, le TwelveSouth ParcSlope permet d’incliner votre ordinateur à un angle de 18 degrés et, bien que cela semble insignifiant, c’est une différence notable qui rend le travail beaucoup plus agréable. En plus d’améliorer la frappe sur le clavier, le support surélève l’écran pour le placer davantage dans le prolongement de votre regard. Un réel confort au quotidien pour celles et ceux qui passent de nombreuses heures par jour à travailler sur leur ordinateur portable.

Comptez 59,99 euros pour cette belle pièce fabriquée essentiellement d’aluminium, que nous avons testée en octobre 2021.

59,99 euros

Produit disponible sur Twelve South ParcSlope pour MacBook, Ordinateurs Portables et iPad Pro | Support ordinateur portable et tablette, coin pour dessiner ou taper (argent)

Voir l'offre 59,97 €

Pour les gamers : écran AOC GAMING 25G3ZM/BK

Le nouveau moniteur d’AOC est un écran à considérer pour les amateurs de jeux vidéo. Sorti en octobre 2022, ce moniteur de 24,5 pouces de diagonale propose une dalle VA Full HD d’excellente qualité. Avec sa fréquence de rafraichissement jusqu’à 240 Hz, il est idéal pour jouer sur PC ou sur console next-gen (PS5 et Xbox Series S et X). Il dispose d’un pied réglable en hauteur et en inclinaison intégrant un passe-câbles et de la compatibilité VESA pour une utilisation en montage mural ou sur bras articulé. Sa connectique se compose d’un port DisplayPort 1.2 et 2 ports HDMI 2.0.

Disponible à 239 euros pour son lancement, vous pouvez d’ores et déjà le retrouver moins cher chez certains revendeurs.



Voir l'offre 201,17 €

Pour les audiophiles : écouteurs Nothing Ear (Stick)

Pour écouter de la musique à l’extérieur de chez soi, nous vous conseillons la dernière paire d’écouteurs sans fil de la marque Nothing : les Ear (Stick). Proposés à un tarif de 119 euros, la marque propose des écouteurs avec une conception semi intra-auriculaire, les écouteurs ne disposant pas d’embouts en silicone intrusifs pour le conduit auditif. Très confortables, ils proposent une autonomie de 7 heures et 29 heures avec leur boitier de recharge cylindrique.

Malgré l’absence de réduction de bruit, la qualité audio est au rendez-vous et satisfera toutes les personnes qui n’aiment pas les écouteurs intra-auriculaires.



Voir l'offre 110,67 €

Pour la bureautique : clavier Logitech MX Mechanical

Le clavier Logitech Mechanical est un excellent compromis entre clavier mécanique classique et clavier type bureautique à membrane. Ses touches low-profile et ses switchs tactiles silencieux le rendent très agréable à utiliser au quotidien. Pour tous ceux qui recherchent un confort de frappe optimal pour le travail, Logitech a rassemblé toutes les qualités de sa gamme de bureautique dans ce MX Mechanical : sans-fil avec une autonomie record, logiciel Logi Options, conception soignée. C’est pourquoi il a sa place dans notre sélection.

Disponible en deux versions, avec et sans pavé numérique, le Logitech MX Mechanical s’affiche à partir de 159,90 euros. À noter, une version Mac est également disponible.



Voir l'offre 159,99 €

Pour travailler plus sainement : Bureau debout Flexispot

Flexispot est un leader dans le monde des bureaux assis-debout, ils ont été de nombreuses fois primés par la critique. On a d’ailleurs testé plusieurs modèles sur le site, comme le EQ5. On a récemment pris en main le E7 Avancé, qui est étonnant de qualité. Il peut passer de la hauteur assise à debout en moins de 10 secondes sans contrainte du poids installé dessus. Il est extrêmement stable, même à hauteur maximale et possède un pavé tactile facile d’utilisation pour choisir sa hauteur précise, ou une enregistrée parmi vos 4 favorites. Et pour les stats il varie de 58cm de hauteur à 1m23 et peut supporter 125kg de charge !

Si vous voulez vous essayer aux bureaux assis-debout, on vous recommande fortement le Flexispot E7 qui vous permettra de profiter d’un rapport qualité/prix au top. À retrouver pour 469€ sur le site de Flexispot.

Pour compléter son setup : souris AOC AGON AGM600

Enfin, offrir une souris pour Noël s’avère être une excellente idée. En effet, lors des sessions de jeu, il est important d’avoir une souris ergonomique et performante. Pour terminer cette sélection, nous vous proposons une nouveauté de chez AOC, la AGM600. Légère et précise grâce à son capteur de 16 000 DPI, elle propose un excellent rapport qualité prix, s’affichant à moins de 40 euros.

Sa forme bombée se révèle très ergonomique, et sa prise en main très confortable grâce à son revêtement mat anti-UV. De plus, la souris filaire AGM600 est dotée de 10 boutons entièrement personnalisables et d’un éclairage RGB.

Pour en savoir plus sur cette souris disponible à 39,99 euros, rendez-vous sur le site d’AOC.