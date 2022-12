iPhone 14 : la fonctionnalité de SOS d’urgence par satellite est disponible en France

Bonne nouvelle, Apple vient d’annoncer le déploiement en France d’une fonctionnalité exclusive aux iPhone 14 et 14 Pro : les SOS d’urgence par satellite. Les utilisateurs peuvent ainsi contacter par message les services d’urgence dans le cas où ils sont dans une zone sans accès au réseau cellulaire ou Wi-Fi.

En septembre 2022, Apple annonçait les iPhone 14 et iPhone 14 Pro. Avec cette nouvelle génération, la firme à la pomme apportait une nouvelle connectivité inédite à ses smartphones. Cette génération peut en effet communiquer avec des satellites pour envoyer des messages en cas d’urgence dans des zones où il n’y a pas réseau. Cette nouveauté n’était cependant disponible que sur un marché depuis près d’un mois : les États-Unis.

Dans un récent billet de blog, Apple explique que la fonctionnalité de SOS d’urgence par satellite est maintenant disponible dans quatre autres pays : France, Allemagne, Irlande et Royaume-Uni. Dans les détails, les utilisateurs d’iPhone 14 dans ces zones géographiques peuvent envoyer un message aux services d’urgence en l’absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi ; mais aussi rassurer leurs proches dans une zone non couverte par le réseau en partageant leur position par satellite via l’application Localiser.

Gary Machado, CEO de l’European Emergency Number Association, souligne que la fonction « SOS d’urgence par satellite démocratise les communications d’urgence par satellite, ce qui est très positif ». Il ajoute que grâce à la connexion satellitaire des iPhone 14 « davantage de personnes seront en mesure de contacter le 112 si elles n’ont pas accès au réseau mobile et ont besoin d’aide d’urgence. Nous pensons que cela peut contribuer à sauver de nombreuses vies, et apporter une aide précieuse aux services d’urgence pour mener à bien ces sauvetages souvent très complexes ».

L’option Message d’urgence par satellite s’affichera automatiquement sur un iPhone 14 lorsque vous n’arrivez pas à contacter le 15, le 17, le 18 ou le 112 par téléphone. En cliquant sur ce bouton, une page s’ouvrira avec un bouton Signaler une urgence. Après avoir cliqué dessus, il faudra répondre à plusieurs questions (le type d’urgence, la ou les personnes ayant besoin d’aide, la présence d’un blessé…).

Quand cette étape est terminée, il faut pointer le smartphone vers le satellite afin de transmettre les informations aux urgences (réponses du formulaire, position, altitude, niveau de batterie de l’iPhone 14 et Fiche médicale dans le cas où elle est remplie sur l’iPhone). Dans les détails, les informations seront directement envoyées à un centre de relais avec des spécialistes formés par Apple. Ils s’occuperont ensuite de contacter les services d’urgence concernés.

En attendant l’arrivée de secours, l’opérateur restera en contact par message avec vous. À noter, la latence est d’environ 15 secondes entre l’envoi et la réception d’un message par satellite.

