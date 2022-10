iPad : Apple travaille sur un dock avec enceinte pour ses tablettes

Alors que Google a récemment annoncé un dock pour sa Pixel Tablet, Apple semble travailler sur un projet similaire pour les iPad. Un nouveau rapport de Mark Gurman vient en effet de préciser que la firme à la pomme travaillait sur cet accessoire. Le lancement serait d’ailleurs prévu pour l’année 2023.

En octobre 2022, Google est venu dévoiler plusieurs nouveaux produits, dont les smartphones Pixel 7 et 7 Pro ainsi que la montre connectée Pixel Watch. Cependant, le géant de la tech ne s’est pas arrêté en si bon chemin. En effet, elle a continué à préciser sa tablette prévue pour 2023 : la Pixel Tablet.

Dans les détails, nous avons découvert un dock magnétique faisant office de support, de chargeur sans fil et de haut-parleur. À travers ce dock, Google vient transformer une tablette en réel Nest Hub en permettant par exemple de contrôler les objets connectés en quelques clics ; ou encore ne pas rentrer en veille afin de faire office de cadre photo. Bonne nouvelle, Appel travaille sur un même projet d’accessoire pour ses iPad.

Dans sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman a en effet confirmé que la marque américaine comptait lancer un dock pour iPad. Pour rappel, le journaliste de chez Bloomberg parlait déjà d’un produit combinant l’Apple TV, le HomePod et l’iPad en 2021. Il semble donc que cet accessoire soit le possible résultat de ce développement interne chez Apple.

À noter, Mark Gurman ajoute que la marque à la pomme a développé plusieurs prototypes de dock pour les iPad. Cette solution permettrait de ne pas créer un tout nouveau produit, en complétant simplement l’expérience des tablettes Apple avec une station d’accueil. Cela permettrait d’ailleurs de ne pas avoir un produit qui reste fixe dans la maison.

Le journaliste explique ainsi qu’étant donné que la création d’un produit de zéro prend beaucoup de temps, le choix d’un dock pour l’iPad serait parfait afin de « faire du bruit dans le domaine de la maison intelligente » rapidement. Il termine en soulignant que l’accessoire devrait être lancé « dès 2023 ».

