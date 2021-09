iPad mini 6 : une fuite dévoile l’ensemble des nouveautés

Après la keynote du 14 septembre, Apple enchainera normalement durant le mois d’octobre avec une seconde conférence afin de présenter de nouveaux produits, dont l’iPad mini 6. Concernant cette nouvelle tablette miniature, une fuite d’information vient de tout dévoiler : design, fiche technique, prix… On sait désormais tout !

L’iPad mini 6 dévoile tous ses secrets

Nous sommes le 14 septembre 2021. Cela signifie qu’Apple présentera de nouveaux produits ce soir. Au programme : les iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Cependant, la firme à la pomme a d’autres nouveautés dans son sac avant la fin de l’année. Durant une seconde conférence, probablement en octobre, nous devrions notamment découvrir les nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″, mais aussi l’iPad mini 6.

Après avoir découvert les coloris et le design de la prochaine petite tablette d’Apple, une nouvelle fuite d’information revient sur le design, les caractéristiques techniques, le prix et la date de lancement de l’iPad mini 6. Les informations du jour proviennent directement de l’informateur Majin Bu. Sur Twitter, il a tout d’abord dévoilé des visuels de la tablette. On y retrouve les mêmes spécificités dévoilées depuis quelque temps autour de l’iPad mini 6.

La nouvelle tablette miniature arborerait en effet un design similaire à l’iPad Air 4. Il est cependant à noter que ces derniers montrent des boutons de volume sur la gauche de la tranche supérieure de la tablette. Une disposition jamais adoptée par Apple pour ses tablettes. À droite, on retrouverait le bouton d’alimentation avec Touch ID. L’arrivée d’un emplacement magnétique (le Smart Connector) pour maintenant l’Apple Pencil 2 aurait cependant pu donner cette idée à la firme de Cupertino.

Le leaker annonce ensuite la présence d’un port USB-C pour recharger l’iPad mini 6, une dalle de 8,6 pouces et une puce A14 pour plus de puissance. Cinq coloris seraient disponibles : gris, argent, or rose, vert et bleu, soit les mêmes coloris que l’iPad 4. Il dévoile ensuite les prix des configurations de cette nouvelle génération de tablettes miniature Apple : 64 Go WiFi pour 399 $ ; 256 Go WiFi pour 549 $ ; 64 Go WiFi + 4G pour 529 $ et 256 Go WiFi + 4G pour 679 $.

Pour terminer, il annonce un lancement commercial pour le mois de novembre 2021. Avant cette commercialisation, une conférence Apple viendrait présenter la tablette durant le mois d’octobre.