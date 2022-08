iPhone 14 Pro : voici les coloris prévus par Apple￼

Moins de deux semaines avant la conférence de lancement d’Apple, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ont de nouveau fait surface sur internet. De multiples images de modèles factices sont en effet venues dévoiler les cinq coloris prévus par la firme à la pomme. Outre les coloris or, argent et graphites, une nouvelle teinte de bleu serait de la partie, accompagnée par un violet foncé.

Les cinq coloris des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

Alors qu’Apple vient à peine de partager la date de lancement des iPhone 14, les modèles Pro viennent de refaire parler d’eux sur la toile. Une série d’images de modèles factices d’iPhone 14 Pro ont en effet été découvertes ce jeudi 25 août 2022 sur le web.

Relayées par MacRumors, ces dernières permettent ainsi d’anticiper les nouveaux coloris de cette génération de smartphones.

Sans grande surprise, les iPhone 14 Pro profiteraient des teintes habituelles, soit l’argent, le graphite et l’or. Nous découvrons ensuite le tant attendu coloris violet. Les images dévoilent d’ailleurs un violet foncé. À noter, cette dernière devrait changer de tonalité en fonction de la luminosité. Cet effet devrait s’apparenter à ce que propose Apple avec le coloris Bleu alpin des iPhone 13 Pro.

Pour finir, Apple proposerait de nouveau un bleu. Celui des iPhone 14 Pro et Pro Max se rapprocherait d’ailleurs de celui des iPhone 12 Pro, mais en plus foncé. Une image dévoilant les bordures et leurs antennes a aussi été partagée.

Très rapidement, le designer 3D/2D Volodymyr a partagé sur Twitter (@ld_vova) des rendus inspirés des coloris de ces modèles factices d’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Cela nous laisse ainsi admirer plus confortablement les cinq teintes qui seraient prévues par Apple pour cette année.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article iPhone 14 Pro Max : le modèle Apple le plus attendu en septembre 2022 !