iPhone SE 3 : Apple dévoilerait un modèle 5G pour début 2022

Selon un récent rapport, Apple souhaite lancer l’iPhone SE 3 au cours de la première moitié de 2022. Le smartphone abordable et compact serait compatible avec la 5G et serait doté de la puce A14 Bionic, celle que l’on retrouve sur les iPhone 12.

iPhone SE 3 : compatible 5G, écran 4,7″

Il n’y aura pas d’iPhone SE cette année. Logiquement. Mais Apple n’a pas abandonné le concept puisqu’un troisième modèle devrait arriver en 2022. Et plus précisément au premier semestre 2002, comme ses deux prédécesseurs. Les rumeurs confirment cette date depuis le mois de février 2021. Cette date est à nouveau annoncée par le quotidien taïwanais DiGiTimes, dont l’historique des rumeurs n’est pas toujours très juste. Prenons donc ces informations avec quelques précautions.

Dans un monde où les smartphones sont de plus en plus grands, l’iPhone SE s’est imposé comme un best-seller en partie grâce à sa taille réduite qui s’avère très confortable. La première génération se présentait sous la forme d’un petit téléphone de 4 pouces. La deuxième génération n’était pas aussi compacte, mais elle se rattrapait avec un max de puissance.

Pour le prochain iPhone SE, Apple devrait conserver la taille. Il aurait un écran de 4,7 pouces. Toutefois, un second modèle « Plus » pourrait arriver pour compléter la gamme et donner plus de choix aux utilisateurs.

Un lancement au premier semestre 2022 ?

On retrouverait un seul capteur photo à l’arrière. Le rapport de DigiTimes indique que le bouton d’accueil équipé du capteur Touch ID sera conservé pour l’iPhone SE 3. Le smartphone profiterait bien évidemment d’un processeur plus récent : l’A15 Bionic, attendu dans l’iPhone 13, voire l’A14 Bionic de l’iPhone 12. Quel que soit le choix d’Apple, l’iPhone SE 2022 devrait donc être compatible 5G.

Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir ce qu’Apple annoncera finalement. Comme Apple devrait lancer l’iPhone SE 3 au cours du premier semestre 2022, cette annonce n’aura probablement pas lieu avant un certain temps. Pour rappel, l’iPhone SE 2020 a été lancé en avril 2020.

