QuietComfort 45 : Bose travaille sur le successeur du QC 35

Deux ans après le Headphones 700, Bose prépare un successeur direct aux QuietComfort 35. Des documents publiés par la FCC confirment l’existence d’un Bose QuietComfort 45, un casque reprenant le design de ses aînés avec de l’USB-C.

QuietComfort 45 : le prochain casque de Bose se dévoile

Selon un nouveau listing de la FCC, Bose prépare un nouveau casque haut de gamme, qui succèderait directement au célèbre QuietComfort 35 II. Nommé QuietComfort 45, son design a déjà été révélé par l’organisme de certification. Repérés par le site WinFuture, ils montrent avec photos à l’appui que Bose travaille sur un QuietComfort 45.

Quatre années entières se sont écoulées depuis la sortie du QC 35 II en 2017. Même si le QC 35 II reste un excellent casque, il souffre aujourd’hui de la comparaison avec des modèles plus récents comme les AirPods Max et le Sony WH-1000XM4. Rappelons que les QC35 et QC35 II sont quasiment identiques, ce dernier étant doté d’un bouton supplémentaire pour déclencher Google Assistant ou gérer la réduction de bruit active.

Le successeur de l’excellent QuietComfort 35 arrive, avec un design similaire

Le design pliant du QC45 ressemble beaucoup à celui du QC35, avec un arceau et de grandes oreillettes rembourrés. D’après les photos dévoilées par la FCC, une nouvelle couleur plus ivoire que blanche semble être de la partie. Le casque ferait également preuve de modernité en accueillant un connecteur USB-C en lieu et place du micro-USB de ses prédécesseurs.

La coque extérieure droite comporte l’habituel interrupteur d’alimentation, tandis que les boutons de volume se trouvent le long de son bord extérieur. Il y a également une prise jack 3,5 mm sur la gauche pour satisfaire tout le monde. On s’attend à ce que ce nouveau modèle prenne en charge de nombreux codecs audio avancés, le Bluetooth multipoint et une réduction de bruit active impressionnante.

On peut s’attendre à ce qu’il cohabite avec le Headphones 700 dans le catalogue de Bose. Ce dernier resterait le modèle “premium”, tandis que le QC45 se montrerait plus abordable. Le Headphones 700 est actuellement proposé autour de 300 €, contre environ 250 € pour le QuietComfort 35 II.

Il n’y a pas encore d’information sur la date de sortie, mais les dépôts de la FCC apparaissent généralement relativement proches du lancement.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test du Bose Headphone 700 : mieux que le QC35 ?