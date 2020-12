Les meilleurs et les pires jeux vidéo de 2020

Publicité

En cette fin d’année, il est enfin possible de poser un bilan sur les meilleurs ainsi que les pires jeux vidéo de l’année 2020. Cependant, nous n’allons pas personnellement vous dire nos gagnants ainsi que nos perdants de cette année. Le célèbre site de notation Metacritic s’en est en effet occupé !

Si vous ne connaissez pas Metacritic, sachez que ce site répertorie l’ensemble des notations de contenu (films, séries, jeux vidéo et musiques) données par les médias. Une moyenne est ainsi faite afin de montrer la qualité d’un contenu multimédia. Voici le classement des meilleurs et pires jeux vidéo en cette année 2020.

Les meilleurs jeux vidéo de 2020

La 1re place est attribuée au célèbre JRPG Persona 5 Royal sur PS4 avec un score Metacritic de 95%. En dessous, on retrouve le primé The Last of Us Part II (PS4), suivi de Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (PS4), Hades (Nintendo Switch), Half-Alyx: Alyx (PC), Ori and the Will of the Wisps (Switch) et Hades (PC). En huitième position on retrouve l’exclusivité PS5 Demon’s Soul.

Le classement des meilleurs jeux vidéo de 2020 se clôture ensuite avec Dragon Quest XI S (Xbox One) et Microsoft Flight Simulator sur PC.

En enlevant les doublons causés par les différentes versions consoles, Crusader Kings III et F1 2020 se frayerait une place à la fin de ce classement.

Si vous souhaitez connaitre le reste des meilleurs jeux vidéo de 2020, rendez-vous juste ici !

Les pires licences sorties cette année

Le succès n’a bien évidemment pas flamboyé chez tout le monde en 2020. Le pire jeu vidéo de cette année est donc Tiny Racers sur Nintendo Switch avec un score de 29%. Avec 32% et 34%, XII Remake sur Xbox One et Dawn of Fear sur PS4 sont sur le podium. S’en suit Fast & Furious Crossroads (PC), Arc of Alchemist (Switch), Remothered: Broker Porcelain (PC), Tamarin (PS4), Street Power Soccer (PS4) et Gleamlight (Switch).

La fin de ce classement est tenue par The Elder Scorlls: Blades sur Nintendo Switch avec un score de 43%.

À noter tout de même que Cyberpunk 2077 n’est pas très loin du classement avec un score Metacritic de 55% pour les versions PS4 et Xbox One. Pour rappel, une campagne de remboursement exceptionnelle du jeu sur le PlayStation Store et le Microsoft Store est en cours.