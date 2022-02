Depuis l’iPhone X, Face ID est devenu une sécurité par reconnaissance faciale plébiscitée par de nombreux utilisateurs. Maintenant présente sur les iPad Pro, les espoirs tendent sur l’apparition de cette technologie sur les prochains Mac. Cependant, elle n’existerait toujours pas pour les MacBook d’après le journaliste de chez Bloomberg Mark Gurman, spécialiste de la firme à la pomme Apple.

Pas de Face ID sur MacBook ?

Fin 2021, Apple est venu annoncer de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Dotés d’une encoche, les ordinateurs portables laissaient ainsi entrevoir la technologie de reconnaissance faciale Face ID. Cependant, cette dernière n’est là que pour permettre d’étendre la surface d’affichage de l’écran selon Apple. L’entreprise a d’ailleurs précisé que Touch ID était « plus pratique » sur ordinateur. De nombreuses personnes se demandent tout de même si la technologie de reconnaissance faciale arrivera ou non un jour sur les Mac.

Face à cette interrogation, Mark Gurman est venu donner un élément de réponse dans la section FAQ de sa dernière newsletter Power On. Pour commencer, le journaliste de chez Bloomberg souligne que « Face ID était dans les cartons pour l’iMac M1 original. Naturellement, l’iMac est le Mac le plus épais avec un écran intégré puisque les ordinateurs portables d’Apple ont des écrans assez fins ».

Il précise ainsi qu’« à ce stade, la technologie permettant d’intégrer Face ID dans les écrans fins des MacBook n’existe pas ». Mark Gurman explique par la suite que dans le cas où la technologie arriverait sur Mac à l’avenir, cela concernerait « un iMac ou un écran externe ».

Pour rappel, Mark Gurman avait déjà déclaré en juillet 2021 qu’un premier Mac avec Face ID arriverait « d’ici quelques années ». Il disait aussi que la technologie était initialement prévue pour l’iMac 24 pouces de 2021, mais qu’elle avait été retardée à cause de la refonte de cette gamme. D’autres rumeurs annonçaient récemment que l’iMac Pro, un iMac avec un écran de 27 pouces, aurait droit à Face ID.

Pour le moment, nous pouvons simplement rester sur la dernière déclaration du journaliste dans sa newsletter de dimanche : « Apple a certainement travaillé sur ce projet [Face ID sur Mac], mais le temps nous dira s’ils le lancent ».

