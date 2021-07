Face ID devrait arriver sur les Mac très prochainement

Selon l’informateur Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple pourrait complètement remplacer la technologie Touch ID par Face ID sur l’ensemble de ses appareils. Tous les iPhone, iPad et même les Mac devraient ainsi en profiter dans maximum deux ans.

Face ID va conquérir les produits Apple d’ici deux ans

Alors que nous attendons avec impatiences les nouveaux MacBook Pro pour la fin de l’année, ou encore le MacBook Air pour 2022, nous avons des informations sur l’avenir un peu plus lointain, mais pas tant que ça, des prochains Mac, mais aussi iPhone et iPad. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a en effet révélé que le système de reconnaissance faciale Face ID arriverait prochainement sur l’ensemble des produits Apple.

« Je m’attends à ce que cela change. Cela n’arrivera pas cette année, mais je parierai que Face ID sur les Mac arrivera dans les deux prochaines années. Je pense également que tous les iPhone et iPad feront leur transition vers Face ID au cours de la même période ». Selon le journaliste, cette technologie arriverait avec une nouvelle génération de capteurs Face ID pouvant être placés directement sous l’écran. L’innovation serait ainsi intéressante sur les iPhone afin d’éliminer l’encoche ou encore sur les iPad et Mac pour avoir des bordures plus fines, voire inexistantes. Cela apportera d’ailleurs plus de sécurité sur l’ensemble des iPad, mais surtout sur les Mac.

« Finalement, une caméra embarquée dans l’écran pourrait aider à différencier les appareils d’Apple plus coûteux en supprimant l’encoche en haut de l’écran. Le capteur de reconnaissance faciale donne à Apple deux fonctions centrales : la sécurité et la réalité augmentée. Touch ID, plus pratique ou pas, ne fournit que la sécurité », précise Mark Gurman. Si les estimations du journaliste sont vraies, nous devrions voir arriver Face ID sur l’ensemble des produits Apple, à l’exception de la Watch, d’ici 2023-2024.

