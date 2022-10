macOS Ventura arrive fin octobre 2022 avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2

Selon les informations de Mark Gurman, Apple s’apprêterait à déployer macOS Ventura et iPadOS 16 durant la semaine du 24 octobre 2022. L’analyste de chez Bloomberg souligne au passage que cette mise à jour supportera les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M2 Pro et M2 Max, qui devraient arriver « dans un avenir proche ».

macOS Ventura, nouvelle mise à jour pour les Macs, vient de préciser sa date de lancement. Tout comme iPadOS 16, la mise à jour devrait arriver d’ici la fin du mois d’octobre 2022, selon Mark Gurman. Son lancement suivrait sans grande surprise celle des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces et Mac mini avec puces M2.

Alors que le journaliste de chez Bloomberg estimait que les iPad Pro arriveraient d’ici « quelques jours », il souligne que les nouveaux MacBook Pro M2 ne devraient pas sortir aux côtés des iPad Pro M2. Il déclare tout de même que les nouveaux ordinateurs portables sont « sur la bonne voie pour être lancés dans un avenir proche », rappelant au passage qu’Apple a pour habitude de lancée de nouveaux Mac durant le mois de novembre.

Au passage, Mark Gurman réitère qu’un Mac mini avec puce M2 est toujours prévu pour cette fin d’année. Concernant la forme de l’annonce de ces nouveaux produits, il souligne une nouvelle fois qu’Apple n’envisagerait pas de tenir une conférence de lancement. Les produits seraient ainsi directement lancés sur le site web de la firme à la pomme, et annoncés via communiqué de presse.

« Je pense qu’Apple a évité un autre événement en raison de la nature assez ordinaire des annonces. Il s’agit d’une série de mises à jour qui se résument à des améliorations de spécifications ou à des design déjà existants. Un autre facteur : Apple économise probablement son énergie marketing pour le lancement du casque Reality Pro l’année prochaine », précise Mark Gurman.

