Netflix juillet 2026 : ce qui vous attend en films et séries

Netflix prépare un mois de juillet particulièrement chargé, entre retours très attendus, suites de franchises populaires et nouveautés originales destinées à occuper toutes les soirées d’été. Comme chaque mois, la plateforme ajuste son catalogue avec un mélange de films, séries, documentaires et programmes événementiels, pensés pour toucher tous les publics.

Ce nouveau calendrier illustre une fois de plus la stratégie de Netflix : multiplier les sorties, varier les genres et installer des rendez-vous réguliers tout au long du mois. Entre blockbusters récents, productions originales estampillées “N” et contenus internationaux de plus en plus visibles, le catalogue de juillet s’annonce dense, presque écrasant par moments.

Dans ce guide, nous allons passer en revue l’ensemble des sorties à venir, semaine après semaine, pour vous aider à repérer les contenus à ne pas manquer. Une manière simple de s’y retrouver dans une programmation qui, comme souvent, joue la carte du “toujours plus”.

Les films et séries disponibles sur Netflix en juillet

Le mois de juillet démarre fort avec l’arrivée d’Enola Holmes 3, attendu dès le 1er juillet. Les amateurs de documentaires pourront également découvrir Les Voisins de l’enfer. Cette première journée donne déjà le ton d’un mois particulièrement dense, où Netflix alternera entre productions originales et films déjà bien connus du grand public.

Le 2 juillet sera sans doute l’une des journées les plus chargées du mois. La plateforme mettra en ligne la troisième saison de La Loi de la plus forte, ainsi que la série Human Vapor. Les cinéphiles auront aussi de quoi faire avec plusieurs longs-métrages cultes qui rejoignent le catalogue, notamment Seven, Interstellar, Comment tuer son boss ? et Pacific Rim.

Le lendemain, les amateurs d’action retrouveront plusieurs films de la saga Fast & Furious. Netflix en profitera également pour proposer la comédie française Natacha (presque) hôtesse de l’air. Le 4 juillet, place à l’Antiquité avec 300 et sa suite, 300 : La Naissance d’un empire.

Après une courte accalmie, The Front Room arrivera le 6 juillet. Le 7 juillet, trois films viendront compléter le catalogue avec Présidents, Célibataire, mode d’emploi et Tammy. Puis, le 8 juillet, Netflix misera sur un registre plus familial grâce à Jusqu’au bout, C’est quoi cette famille ?!, C’est quoi cette mamie ?! et C’est quoi ce papy ?!.

Le 9 juillet sera particulièrement varié. La plateforme ajoutera notamment La Petite Maison dans la prairie, mais aussi Dog Man, The Town, Voyage au centre de la Terre, Date limite et Serial noceurs. Enfin, cette première partie du mois s’achèvera avec le documentaire La Dérive : Cauchemar en mer, le film Une virée en enfer le 10 juillet, puis Nous, les Leroy dès le lendemain.

Une deuxième moitié de mois marquée par plusieurs nouveautés

À partir du 12 juillet, Netflix relancera le rythme avec Love Is Blind : Royaume-Uni – Après le mariage. Deux jours plus tard, les abonnés pourront retrouver la troisième saison de Quarterback, tandis que le film d’animation Jupiter : le destin de l’univers fera lui aussi son apparition.

Le 15 juillet, la quatrième saison d’Ultimatum: USA viendra enrichir le catalogue aux côtés de Mort sur le Nil. Le 16 juillet sera ensuite marqué par la sortie de la série The Haves, accompagnée des films La Rafle et En taule : mode d’emploi.

Le 17 juillet concentrera plusieurs sorties très attendues. Netflix lancera Heartstopper Forever, mais aussi le K-drama Le Palais de l’est et la nouvelle série La Carte des désirs. La plateforme ajoutera également les films Rapide, Bumblebee et Monstres contre Aliens, offrant une journée particulièrement riche en nouveautés.

Le lendemain, les amateurs de productions asiatiques pourront découvrir le K-drama Spooky in Love, avant l’arrivée de Barbie le 19 juillet puis de A Different Man le 20 juillet.

La fin du mois réserve encore quelques belles surprises

La dernière ligne droite ne sera pas en reste. Le 21 juillet, Netflix accueillera Blanche-Neige et le Chasseur, Le Chasseur et la Reine des glaces ainsi que la comédie Yes Man.

Le 22 juillet verra arriver la série GIGN, accompagnée du documentaire Amour et machinations et du film La Petite Bande. Le lendemain, les abonnés pourront retrouver la saison 2 de Nouvelle vie à Ransom Canyon, ainsi que la troisième saison de Kaulitz & Kaulitz.

Enfin, 72 heures sera disponible le 24 juillet, suivi de Presque le 25 juillet. Pour terminer le mois, Netflix proposera le 30 juillet L’Attentat du vol Pan Am 103 ainsi que la série Am 103, qui clôtureront cette nouvelle vague de sorties estivales.

Avec un catalogue aussi varié, Netflix mise sur un mois de juillet capable de satisfaire tous les profils. Entre les nouveautés originales comme Enola Holmes 3, Heartstopper Forever ou GIGN, les nouvelles saisons de séries populaires et le retour de films cultes tels qu’Interstellar, Seven ou Barbie, la plateforme ne manque pas d’arguments pour occuper les longues soirées d’été.

Comme chaque mois, certaines sorties attireront davantage l’attention que d’autres. Mais la richesse du catalogue permettra aussi de faire de belles découvertes au fil des semaines. Il ne vous reste plus qu’à préparer votre liste de visionnage et à noter les dates des programmes que vous attendez le plus.

En diversifiant son catalogue, Netflix entend répondre aux attentes d’un large public. Cette sélection de nouveautés devrait largement animer les soirées des abonnés. Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !