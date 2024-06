RINGNECK SOM-PX30-µQ7- La technologie CHERRY révolutionne l’Interface Homme-Machine

Avis aux passionnés de technologie et d’innovation, la société CHERRY Embedded Solutions présente sa dernière trouvaille : Le système sur module (SOM) compact RINGNECK SOM-PX30-µQ7 pour les applications Interface Homme-Machine (IHM). Pensé pour les appareils mobiles, le RINGNECK priorise l’efficacité énergétique. Avec ses nombreuses interfaces, ce nouveau venu ouvre la voie à une gamme diversifiée d’applications professionnelles.

Pleins feux sur le SOM-PX30-µQ7

Le SOM-PX30-µQ7 de RINGNECK est basé sur le SoC PX30 à faible consommation de Rockchip. Son cœur est un CPU ARM Cortex-A35 quadricœur qui surpasse en efficacité ses prédécesseurs. Pour faire court, c’est un petit bijou de technologie, versatile et économe en énergie. Ajoutez à cela des interfaces WiFi, Bluetooth, Ethernet, bus CAN, USB, MIPI-CSI, MIPI-DSI, LVDS et vous obtenez le candidat idéal pour une foule d’applications différentes.

Toujours plus d’innovations

Assez de jargon, passons aux choses sérieuses. Les performances vidéo du petit dernier de CHERRY sont impressionnantes. Doté d’un processeur multimédia intégré, le système assure le décodage et l’encodage de vidéos H.264 et H.265. Le processeur dispose également d’extensions cryptographiques ARM et permet le traitement vectoriel grâce à la technologie SIMD avancée. Côté sécurité, le mécanisme de démarrage sécurisé garantit que seules les images signées peuvent être exécutées sur l’appareil.

Soucieux de la sécurité des données, le module propose aussi un élément sécurisé optionnel certifié EAL6+ qui assure l’identification cryptographique et le stockage sécurisé des clés numériques. Sans compter la prise en charge native des caméras haute résolution par l’interface MIPI-CSI.

Une solution pour de multiples usages

Son champ d’application est vaste : Panneaux web à écran tactile, gestion à distance de distributeurs automatiques, dispositifs d’essai pour les composants automobiles et bien d’autres. Le SOM-PX30-µQ7 de RINGNECK se présente comme un outil de choix pour les domaines divers tels que la surveillance, l’affichage numérique, et même les miroirs intelligents pour le retail.

Alors, prêts à explorer les possibilités offertes par cette innovation ? N’hésitez pas à partager vos idées d’applications futuristes ou vos observations sur cette technologie. Rappelez-vous, la technologie est au service de l’homme, mais c’est l’homme qui en façonne l’usage !