Noël 2026 : Micro RGB, OLED, The Frame… la sélection image et son de Samsung pour les fêtes

Fin septembre, Samsung a dévoilé sa sélection de Noël 2026. Pour l’image et le son, la marque met en avant cinq produits, rangés sous les thèmes « Immersion » et « Style ». On y trouve deux téléviseurs haut de gamme, dont le Micro RGB R95H, la gamme The Frame, des enceintes de designer et un écran mobile.

Les prix vont de 349 € à 4 990 € sur la boutique officielle de la marque, début octobre. Deux autres produits de la sélection ont déjà été présentés sur le site : le vidéoprojecteur The Freestyle+ et l’écran gaming Odyssey G8. Selon Samsung, ce dernier est le premier écran 6K pour joueurs.

Micro RGB R95H : la couleur avant tout

La technologie Micro RGB n’est pas une inconnue sur le site. Le site avait présenté le premier modèle de 115 pouces en 2025, puis la gamme 2026 avant le CES. Elle porte désormais un nom commercial : R95H, en vente en France depuis le mois de mai.

Son principe est d’éclairer l’image avec des LED rouges, vertes et bleues de moins de 100 micromètres. Selon Samsung, l’écran couvre ainsi 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020, la référence des contenus en très haute qualité. Le traitement Glare Free limite par ailleurs les reflets en pleine journée.

La fiche technique vise aussi les joueurs, avec une fréquence de 165 Hz et la compatibilité HDR10+. Le son, en 4.2.2 canaux pour 70 W, prend en charge le Dolby Atmos. En revanche, le format Dolby Vision est absent, comme sur tous les téléviseurs Samsung.

Annoncé de 55 à 115 pouces, le R95H n’est proposé qu’en 65, 75 et 85 pouces sur la boutique française de Samsung début octobre. Il est affiché à 2 990 €, 3 490 € et 4 990 €, au lieu de 3 790 €, 4 790 € et 6 690 €. Des remises de 800 € à 1 700 €, qui restent à surveiller jusqu’aux fêtes.

OLED S99H : des noirs profonds, sans reflets

Pour les soirées film en famille, Samsung met aussi en avant son téléviseur OLED S99H, présenté au printemps. La technologie OLED éclaire chaque pixel individuellement, ce qui donne des noirs profonds et un contraste élevé. Comme le R95H, il profite du traitement Glare Free contre les reflets.

On retrouve une fiche technique proche de celle du Micro RGB : 165 Hz, HDR10+, son de 70 W avec Dolby Atmos. Le processeur NQ4 AI Gen3 se charge d’optimiser l’image selon le contenu. Le design en métal effet tableau donne accès à l’Art Store, qui transforme l’écran en cadre d’œuvres d’art une fois éteint.

Le S99H existe en 55, 65, 77 et 83 pouces. Début octobre, la boutique de Samsung affiche le 55 pouces à 2 490 €, au lieu de 2 690 €. Le 83 pouces atteint 4 990 €. Deux points à prévoir dans le budget : pas de Dolby Vision ici non plus, et la fixation murale est vendue à part.

The Frame : le téléviseur qui se fait tableau

Avec The Frame, Samsung mise sur la discrétion plutôt que sur la démesure. Son cadre imite celui d’un vrai tableau, et l’écran affiche des œuvres d’art lorsqu’il est en veille. Peintures, photographies ou illustrations proviennent de l’Art Store, qui compte plusieurs milliers d’œuvres selon la marque.

La gamme 2026 se décline en deux versions. The Frame classique est proposé de 43 à 65 pouces, à partir de 899 € au lieu de 999 €. Le 43 pouces reste toutefois limité à 50 Hz et à 20 W de son. Le 65 pouces est affiché à 1 490 €, au lieu de 1 690 €.

The Frame Pro passe à la dalle Neo QLED, avec un rétroéclairage Mini LED plus précis. Il monte à 144 Hz et confie la connectique à un boîtier sans fil : seul le câble d’alimentation reste visible. Il est vendu de 55 à 85 pouces, de 1 490 € à 3 690 € début octobre.

Un détail compte avant de choisir : l’accès à tout le catalogue de l’Art Store passe par un abonnement payant. Sans abonnement, 30 œuvres gratuites sont proposées, et elles changent chaque mois.

Music Studio : des enceintes signées Bouroullec

Présentée au CES 2026, la gamme Music Studio est née d’une collaboration avec le designer français Erwan Bouroullec. Ce n’est pas une première entre eux : il avait déjà dessiné le téléviseur The Serif pour Samsung. Ces enceintes reprennent un motif simple, « l’orbe et le point », pensé pour se fondre dans le salon.

La Music Studio 5 est la plus compacte, affichée à 349 € sur la boutique de Samsung. Elle intègre 3 haut-parleurs en stéréo, compatibles Dolby Atmos, avec Wi-Fi et Bluetooth 6.0. Elle n’a en revanche pas de prise HDMI, et se branche au téléviseur par une entrée optique.

La Music Studio 7, à 499 €, vise ceux qui veulent davantage de son. Elle compte 5 haut-parleurs et une prise HDMI eARC pour accompagner un téléviseur. Elle est aussi compatible AirPlay, Chromecast et Spotify Connect, et intègre l’assistant Alexa.

Les deux modèles existent en noir et en blanc, et se découvrent dans un espace dédié au Bon Marché Rive Gauche, à Paris. Petit regret pour les amateurs de chiffres : Samsung ne communique aucune puissance en watts.

The MovingStyle : l’écran qui suit dans la maison

Dernier produit de la sélection, The MovingStyle est disponible en France depuis janvier. Il s’agit d’un écran tactile de 27 pouces monté sur un pied à roulettes, qui se déplace d’une pièce à l’autre. Samsung l’imagine pour suivre une séance de sport au salon, une recette en cuisine ou une série au lit.

L’écran est inclinable et pivotant, et se détache de son pied pour être posé ailleurs. Il affiche une définition QHD à 120 Hz, avec la compatibilité HDR10+. Les applications de streaming sont accessibles directement grâce au système Tizen, sans box à brancher.

Sa batterie tient jusqu’à 3 heures selon Samsung, de quoi regarder un film loin d’une prise, mais pas une saison entière. Le son reste modeste, avec 10 W sur deux canaux, malgré la prise en charge du Dolby Atmos. Il est classé F sur l’étiquette énergie, et pèse 25,7 kg avec son pied.

Il est affiché à 999 € sur la boutique de Samsung début octobre, au lieu de 1 099 €. La boutique le présente toutefois comme un modèle 2025, et non comme une nouveauté de l’année.

Crédit : Samsung

Pas de Dolby Vision au pied du sapin

Cette sélection couvre presque tous les budgets, de l’enceinte à 349 € au grand téléviseur à 4 990 €. Les deux modèles phares, le Micro RGB R95H et l’OLED S99H, partagent les mêmes atouts : 165 Hz, traitement antireflet et son Dolby Atmos. Ils partagent aussi la même absence, celle du Dolby Vision, à vérifier si votre plateforme de streaming favorite l’utilise.

Les remises affichées début octobre sont parfois importantes, jusqu’à 1 700 € sur le R95H de 85 pouces. Elles peuvent encore évoluer d’ici aux fêtes, dans un sens comme dans l’autre. The Frame, les Music Studio et The MovingStyle jouent une autre carte : celle d’un écran ou d’une enceinte qui se fond dans la décoration. La sélection comprend aussi quatre appareils d’électroménager Bespoke AI, pour ceux qui préparent plutôt leur cuisine.