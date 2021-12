Sécurisez votre maison avec Arlo – Idées Cadeaux Noël

Noël arrive et il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. Tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Aujourd’hui, nous vous présentons un système complet pour sécuriser votre domicile de la marque Arlo. Avec une caméra simple, une caméra extérieure dotée d’un puissant projecteur et une sonnette connectée, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles !

Arlo Pro 4 : une caméra simple et efficace

Comme base de tout système de vidéoprotection, quoi de mieux qu’une caméra ? La Arlo Pro 4 remplit parfaitement son rôle avec des enregistrements en HDR 2K (avec un zoom 12x numérique), un champ de vision à 160 degrés, et un éclairage et une sirène intégrés, l’audio bidirectionnel afin de pouvoir entendre et parler à vos interlocuteurs, la possibilité d’installer la caméra en intérieur comme en extérieur.

Elle se distingue par l’absence de hub. En effet, la caméra se connecte directement au Wi-Fi (2,4 GHz) de l’utilisateur. Il faudra toutefois passer par un abonnement SMART à partir de 2,79 euros par mois pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités (notifications riches et détections des personnes/véhicules/animaux, détection des livraisons de colis, stockage des vidéos pendant 30 jours dans le cloud, zones d’alertes).

Idéale pour l’extérieur : la Pro 3 Floodlight

Le Pro 3 Floodlight ne se contente pas d’enregistrer ce qui se passe autour de chez vous : cet ensemble prévient les intrusions. Il combine une caméra et un puissant éclairage, idéal pour l’extérieur. D’une part, on trouve une caméra qui filme en 2K avec un grand-angle de 160°, permettant de zoomer jusqu’à 12 fois.

De l’autre côté, on trouve un projecteur intégré qui embarque un éclairage LED de 3000 lumens, qui illumine instantanément la zone de projection, jusqu’à sept mètres de distance. Il est possible d’activer son allumage automatique lorsqu’un mouvement est détecté, mais vous pouvez aussi l’activer manuellement à distance, si vous constatez que la caméra filme un intrus.

Arlo Video Doorbell Wire Free : une sonnette connectée autonome

La Arlo Video Doorbell Wire-Free est une sonnette vidéo connectée sans fil qui permet de savoir qui sonne à votre porte, sans câbles à brancher.

Elle intègre une caméra Full HD qui permet une bonne qualité vidéo avec HDR, même de nuit. Elle détecte les mouvements et intègre une alarme. Vous pouvez déclencher le flux vidéo à tout moment pour voir ce qui se passe devant votre logement, interagir avec vos visiteurs via l’application mobile ainsi que le haut-parleur et le micro de la sonnette vidéo. Pour terminer, elle est compatible avec les assistants Google et Amazon.

