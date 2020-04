SnowRunner aura le droit à des mods dès sa sortie

Le jeu doit sortir le 28 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. SnowRunner est un jeu de simulation sur tout-terrain développé par Sabre Interactive et édité par Focus Home Interactive. Le jeu est remarquablement similaire à ModRunner dans lequel vous devrez partir d’un point à un autre point. Le tout en vous frayant un chemin parfaitement bien réalisé grâce à un moteur graphique très poussé. Vous devrez maîtriser à la perfection un ensemble de 40 véhicules tout terrains. Que vous soyez seul ou accompagné de trois autres compagnons. Du reste, une excellente nouvelle est arrivée dans premier temps pour les joueurs PC. Par la suite les joueurs PS4 et Xbox One auront également le droit de les avoirs. SnowRunner sera disponible sur le Epic Games Store au prix de 59,99 € pour la version premium et au prix de 39,99 € pour l’édition standard.

Des mods pour SnowRunner

Les joueurs de SnowRunner auront la possibilité de rajouter des mods. Effectivement, les mods seront publiés dans un premier temps sur mod.io. Dans un avenir proche, les mods seront téléchargeables via une plateforme dédiée. Grâce à l’injection de ces mods, vous pourrez personnaliser votre camion, l’intérieur ou même les accessoires de la cabine. Nous avons également appris que les mods seront également disponibles sur la PS4 et la Xbox One. Il faudra juste accorder le temps aux développeurs de tout mettre en place comme il le faut.

En tout cas, nous attendons ce jeu avec impatience. SnowRunner va nous permettre de découvrir des véhicules tout terrain. Il va nous permettre d’emprunter des routes périlleuses et sinueuse comme la neige ou la boue. Le nouveau jeu de Sabre Interactive et de Focus Home Interactive sera t’il le digne successeur de MudRunner ? Nous vous tiendrons informer des retours et également glisser un test sur notre site alors restez connecté. Allez-vous l’acheter ? Pendant ce temps nous pêchons sur Fishing Sim World.