Test – Turtle Beach Stealth Pro II : le casque gaming premium qui veut tout faire

Avec son Stealth Pro II, Turtle Beach ne cherche clairement pas à jouer dans la catégorie des casques gaming abordables. Affiché à 349,99 euros, ce nouveau modèle se positionne directement dans le très haut de gamme et vient affronter les références du secteur.

Pour justifier un tel tarif, le constructeur mise sur une fiche technique particulièrement généreuse : transducteurs Eclipse de 60 mm, réduction active du bruit, audio Hi-Res sans fil, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3, double connexion simultanée et surtout un système de batteries interchangeables qui promet de pratiquement faire disparaître la contrainte de la recharge. À cela s’ajoute CrossPlay 2.0, pensé pour ceux qui jonglent régulièrement entre plusieurs machines.

Sur le papier, le Turtle Beach Stealth Pro II coche donc presque toutes les cases du casque gaming ultime. Mais à plus de 300 euros, une belle fiche technique ne suffit évidemment pas. J’ai donc voulu voir si l’expérience suivait réellement les ambitions affichées.

Un casque qui assume immédiatement son positionnement premium

Dès la prise en main, le Stealth Pro II donne une impression assez éloignée des casques gaming très plastiques que l’on rencontre encore régulièrement. Turtle Beach utilise notamment de l’aluminium anodisé, quelques touches chromées et des commandes métalliques. L’ensemble est sobre et plutôt élégant, sans tomber dans les artifices RGB ou les lignes agressives. C’est un choix que j’apprécie particulièrement, car le casque peut aussi parfaitement être utilisé pour écouter de la musique ou regarder un film sans donner l’impression d’avoir conservé un périphérique gaming sur la tête.

La qualité de fabrication est excellente. Les articulations paraissent solides, les différents éléments sont bien ajustés et les commandes donnent une sensation rassurante. Turtle Beach fournit également un étui rigide permettant de transporter le casque sans trop s’inquiéter pour lui. Vu son tarif, c’est appréciable.

Cette construction premium a néanmoins une conséquence : le poids. Le Stealth Pro II affiche 382 grammes sans son microphone et 393 grammes avec celui-ci. Ce n’est clairement pas un poids plume. On ressent donc sa présence dès les premières minutes. Heureusement, la répartition du poids est plutôt réussie et les larges coussinets en mousse à mémoire de forme font correctement leur travail.

Turtle Beach utilise ici un tissu respirant plutôt agréable. Sur de longues sessions, j’ai trouvé cette solution plus confortable que certains revêtements en similicuir qui peuvent rapidement tenir chaud. Le système ProSpecs est également pensé pour limiter la pression lorsque l’on porte des lunettes. Le Stealth Pro II reste un casque imposant, mais il réussit à conserver un bon niveau de confort pendant plusieurs heures.

Des transducteurs Eclipse de 60 mm particulièrement convaincants

Le son constitue évidemment le cœur du Stealth Pro II. Turtle Beach abandonne les transducteurs Nanoclear de 50 mm de la première génération au profit de nouveaux transducteurs Eclipse de 60 mm. Leur particularité vient notamment de la séparation entre les fréquences graves et les fréquences aiguës afin d’obtenir davantage de précision.

Et cela s’entend.

Dès les premières minutes, j’ai été impressionné par l’ampleur de la scène sonore. Le Stealth Pro II propose un rendu puissant sans tomber systématiquement dans le piège des basses excessives. Les graves possèdent beaucoup d’impact, ce qui fonctionne particulièrement bien dans les jeux d’action, les FPS ou les jeux de course. Une explosion possède une véritable présence, tandis que le grondement d’un moteur bénéficie d’une profondeur très agréable.

Mais ce sont surtout les détails qui m’ont convaincu. Les médiums restent lisibles et les aigus conservent suffisamment de précision pour distinguer facilement de nombreux petits éléments sonores dans un environnement chargé. Sur un FPS, les déplacements, les tirs ou les différentes indications environnementales sont faciles à localiser. Dans un jeu d’aventure davantage porté sur l’ambiance, le casque restitue également très bien les musiques et les petits détails qui participent à l’immersion.

La réponse en fréquence annoncée s’étend de 10 Hz à 40 kHz et le casque bénéficie d’une certification Hi-Res. Sur PC et les appareils compatibles, le Stealth Pro II peut fonctionner sans fil en 24 bits/96 kHz grâce à sa liaison USB 2,4 GHz. Les consoles PlayStation et Xbox restent en revanche limitées à 16 bits/48 kHz.

Cette différence ne transformera évidemment pas complètement l’expérience pour tous les utilisateurs, mais elle renforce l’intérêt du Stealth Pro II pour une utilisation sur PC et notamment pour l’écoute musicale. Car contrairement à certains casques gaming qui montrent rapidement leurs limites dès que l’on lance Spotify ou une source audio de bonne qualité. Celui-ci se débrouille réellement bien avec la musique.

Dolby Atmos et Superhuman Hearing pour aller plus loin

Sur Xbox et PC, Turtle Beach mise également sur Dolby Atmos. La spatialisation fonctionne très bien avec les jeux correctement compatibles et permet de profiter d’une scène sonore tridimensionnelle convaincante. Sur les jeux où la position d’un adversaire est importante, la différence peut réellement apporter quelque chose.

On retrouve également le fameux mode Superhuman Hearing de Turtle Beach. Son objectif reste le même : mettre en avant certaines fréquences afin de mieux distinguer des éléments importants comme les bruits de pas. Le constructeur permet désormais de sélectionner trois niveaux prédéfinis et d’ajuster l’intensité depuis l’application Swarm II.

Personnellement, je préfère conserver un rendu plus naturel dans la majorité des jeux. Mais dans un FPS compétitif, le mode possède toujours son intérêt. Il faut simplement accepter de sacrifier un peu de naturel au profit de l’efficacité.

Une réduction active du bruit efficace

Autre argument important du Stealth Pro II : l’ANC. Quatre microphones internes sont utilisés afin d’analyser les sons extérieurs et Turtle Beach annonce une réduction pouvant atteindre 25 dB.

Dans la pratique, l’isolation est convaincante. Les bruits continus comme celui d’un ordinateur, d’une ventilation ou certains sons provenant d’une pièce voisine deviennent nettement moins présents. Cela permet de rester concentré sur son jeu sans nécessairement augmenter le volume.

On n’atteint pas forcément l’impression d’isolement proposée par les meilleurs casques nomades spécialisés dans l’ANC, mais pour un casque gaming, le résultat est très satisfaisant. C’est également une fonctionnalité intéressante lorsque l’on utilise le Stealth Pro II pour regarder un film ou écouter de la musique.

CrossPlay 2.0 : une excellente idée pour les joueurs multiplateformes

C’est probablement l’une des fonctions les plus intéressantes du casque. Avec CrossPlay 2.0, Turtle Beach cherche à résoudre un problème que connaissent bien ceux qui possèdent plusieurs consoles et un PC : déplacer constamment un dongle USB.

Le casque peut gérer jusqu’à quatre émetteurs USB et passer d’une source à une autre rapidement. Dans la boîte, Turtle Beach fournit la base-émetteur ainsi qu’un émetteur permettant de gérer deux sources. Pour profiter de davantage de machines, il faudra acheter des émetteurs supplémentaires.

Dans mon cas, ce genre de système prend tout son sens lorsque je passe régulièrement d’une Xbox à une PS5 ou à un PC. Il suffit de changer de source au lieu de commencer à débrancher puis rebrancher le récepteur.

Attention cependant à choisir la bonne version du casque. La déclinaison Xbox est officiellement compatible avec les Xbox Series X|S et Xbox One tout en fonctionnant également avec PS5, PS4 et PC. Turtle Beach propose également une version PC/PlayStation.

Pour quelqu’un qui joue sur plusieurs plateformes, je trouve que CrossPlay 2.0 fait clairement partie des arguments capables de justifier le positionnement du Stealth Pro II.

Bluetooth et 2,4 GHz simultanément

Autre fonction que j’apprécie énormément sur un casque gaming moderne : la possibilité d’utiliser le Bluetooth en même temps que la connexion 2,4 GHz.

Le Stealth Pro II utilise du Bluetooth 5.3 et peut rester connecté simultanément à un smartphone et à une console ou un PC. Je peux donc continuer à entendre le son de mon jeu tout en répondant à un appel, en utilisant Discord depuis mon téléphone ou en lançant du contenu audio mobile.

Les volumes peuvent être gérés indépendamment, ce qui rend l’ensemble particulièrement pratique. Une fois que l’on s’habitue à ce genre de fonction. Il devient assez difficile de revenir à un casque qui impose de choisir entre Bluetooth et connexion gaming.

Un microphone très sérieux

Turtle Beach a également beaucoup travaillé sur le microphone. Le Stealth Pro II utilise un micro unidirectionnel détachable de 9 mm monté sur un système antichoc. Il peut être relevé pour couper immédiatement la transmission de la voix. Une réduction de bruit basée sur l’intelligence artificielle vient également limiter les sons parasites.

Le résultat est très convaincant pour les discussions vocales. La voix ressort clairement et les bruits environnants sont correctement contenus. Le microphone ne remplacera évidemment pas un véritable microphone dédié pour enregistrer un podcast ou réaliser une production professionnelle, mais pour Discord, le chat Xbox ou PlayStation et même du streaming occasionnel, il fait parfaitement son travail.

Le Stealth Pro II intègre aussi des microphones à formation de faisceaux directement dans le casque. On peut donc retirer complètement la perche et continuer à passer des appels. La qualité est logiquement inférieure à celle du microphone principal, mais cette solution est très pratique pour une utilisation nomade.

Swarm II : énormément de possibilités

Comme beaucoup de périphériques gaming haut de gamme, le Stealth Pro II révèle une bonne partie de son potentiel lorsqu’il est associé à son application. Turtle Beach utilise Swarm II sur PC, iOS et Android.

On peut notamment modifier l’égaliseur, sélectionner différents profils audio, ajuster le microphone, modifier le noise gate, configurer le mode Superhuman Hearing, gérer certaines fonctions de l’ANC ou encore attribuer une nouvelle fonction à la molette et au bouton Mode du casque.

Quatre profils audio sont également directement disponibles : amplification des basses, son signature, amplification des aigus et amplification des voix. Cela permet de modifier rapidement le comportement du casque sans passer son temps dans les menus.

J’apprécie surtout la possibilité de personnaliser les commandes. Sur un casque aussi complet, avoir accès rapidement aux fonctions que l’on utilise réellement fait une vraie différence au quotidien.

Deux batteries : probablement la meilleure solution pour un casque sans fil

L’autonomie est l’un des gros arguments du Stealth Pro II. Turtle Beach fournit deux batteries interchangeables données chacune pour atteindre jusqu’à 40 heures d’utilisation.

Mais le chiffre brut est finalement moins intéressant que le fonctionnement du système. Pendant que l’une des batteries alimente le casque, la seconde peut rester dans la station pour se recharger. Lorsque la première arrive en fin de course, il suffit de les intervertir.

C’est simple, mais terriblement efficace.

Avec un minimum d’organisation, je n’ai pratiquement jamais besoin de brancher directement le casque. On retire la batterie vide, on récupère celle qui est chargée et on repart immédiatement. C’est une approche que je préfère largement à celle d’un casque annonçant une autonomie gigantesque mais qui doit malgré tout être immobilisé lorsqu’il finit par tomber à zéro.

La batterie étant amovible, cette conception présente aussi potentiellement un intérêt pour la durée de vie du produit. Sur un casque vendu 349,99 euros, c’est loin d’être un détail.

Un excellent casque, mais 349,99 euros tout de même

Impossible de terminer ce test sans parler du prix. Le Turtle Beach Stealth Pro II est affiché à 349,99 euros sur la boutique française du constructeur. Nous sommes donc clairement dans la catégorie premium.

À ce niveau de prix, je deviens forcément beaucoup plus exigeant. Heureusement, Turtle Beach ne se contente pas d’améliorer légèrement un casque existant. La qualité sonore est excellente, l’ANC fonctionne bien, le microphone est performant, le Bluetooth simultané est très pratique et CrossPlay 2.0 apporte un véritable confort lorsque l’on possède plusieurs plateformes.

Le système à deux batteries constitue également l’un de mes éléments préférés. Pouvoir conserver en permanence une batterie chargée dans la station élimine presque totalement l’une des contraintes habituelles du sans-fil.

Le principal défaut reste finalement son poids. Près de 400 grammes avec le microphone, cela commence à compter et certains joueurs sensibles aux casques lourds pourront le ressentir lors des très longues sessions. Son tarif limite également forcément son public.

Conclusion : Turtle Beach frappe très fort

Le Turtle Beach Stealth Pro II est un casque qui ne fait pratiquement aucun compromis sur les fonctionnalités. Sa restitution sonore est excellente, ses transducteurs Eclipse de 60 mm offrent beaucoup de précision et de puissance et l’audio Hi-Res prend tout son sens sur PC avec une bonne source. L’ANC apporte un réel confort supplémentaire, tandis que Dolby Atmos et Superhuman Hearing permettent d’adapter l’expérience selon les jeux.

Mais ce sont finalement ses fonctions du quotidien qui m’ont le plus convaincu. Pouvoir conserver simultanément une connexion 2,4 GHz et Bluetooth, passer rapidement d’une plateforme à une autre grâce à CrossPlay 2.0 et remplacer une batterie en quelques secondes transforme réellement l’utilisation du casque.

Tout n’est évidemment pas parfait. Avec près de 400 grammes sur la balance, le Stealth Pro II reste assez lourd et ses 349,99 euros le réservent aux joueurs prêts à investir sérieusement dans leur équipement. À ce tarif, on est en droit d’être très exigeant.

Malgré cela, Turtle Beach livre ici un casque gaming extrêmement complet et surtout très polyvalent. Le Stealth Pro II est aussi à l’aise devant une Xbox ou une PlayStation que sur PC, et il peut même devenir un très bon casque pour écouter de la musique ou regarder des films. Pour quelqu’un qui joue régulièrement sur plusieurs machines et qui veut un seul casque capable de tout centraliser, la proposition est particulièrement séduisante.

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