Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur twitter. Au programme aujourd’hui, JBL, PS4 et Microsoft Edge Chromium !

Un nouvel accessoire pour la manette PS4

A la surprise de tout le monde, Sony vient de dévoiler un nouvel accessoire pour ces manettes DualShock 4. Du nom de « fixation dorsale de commandes », celui-ci permet de rajouter des commandes à l’arrière de la manette. On retrouve donc une touche supplémentaire de chaque côté pouvant être personnalisée en fonction de vos préférences. Il sera ainsi possible de programmer facilement des raccourcis pour n’importe quelle touche. Au milieu, un écran cliquable permettant de voir la configuration de raccourci en cours. Si vous appuyez dessus, la configuration changera pour une autre pré-enregistrée. L’accessoire est prévu pour le 14 février prochain pour un prix de 29,99€.

JBL lance un casque à recharge solaire

JBL, constructeur d’équipements audio grand public, vient d’annoncer un nouveau casque sans-fil, le JBL REFLECT Eternal. Par rapport à ses concurrents, l’entreprise se démarque à travers un produit à recharge solaire ! De ce fait, les utilisateurs pourraient avoir une sensation de batterie illimitée tant rêvée. Le panneau solaire (appelé ici Exeger Powerfoyle) dédié à cette technologie est situé sur l’arceau du casque ce qui reste assez discret.

Par ailleurs, JBL attire l’attention sur le fait qu’une recharge solaire de 2h pourrait offrir 168h supplémentaires d’autonomie. Bien évidemment, sa batterie de 700 mAh reste rechargeable par un port USB Type-C en cas d’urgence pour 24h d’autonomie (recharge complète). Enfin, côté connectivité, JBL fait appel au traditionnel Bluetooth 5.0. Le JBL REFLECT Eternal n’est pas encore destiné à la vente, mais vous pouvez le précommander à travers une page de financement participatif sur Indiegogo. Il devrait être disponible vers octobre 2020 en vert et rouge, son prix reste inconnu pour le moment.

Google Maps recharge votre voiture

Après l’échec de Microsoft Edge, du en partie à la mauvaise réputation de son prédécesseur Internet Explorer, le navigateur par défaut de Microsoft va être modifié. Le navigateur profite donc d’une refonte complète que ce soit au niveau de sa base logiciel, logo et nom.

Basé sur Google Chromium, Microsoft Edge Chromium sera plus fluide et plus pertinent qu’Edge et Internet Explorer. De plus, les fonctionnalités d’Edge seront présentes dans le futur navigateur. Le déploiement se fera sur tous les PC équipés de Windows 10 RS4 ou plus récents. Le nouveau navigateur web arrivera automatiquement le 15 janvier 2020 sur PC.

Cette rubrique vous est proposée par Bref – L’Actu, notre média vidéo proposant de l’actualité rapide sur Twitter. On espère que les actualités du jour autour de JBL, Microsoft Edge Chromium et la PS4 vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Découvrez ici la Pause Café de vendredi à propos de Disney+, la Chine et Google Maps !