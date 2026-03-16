Voici SlashZero, un roguelike d’action-plateforme anime

Chez Le Café du Geek, on aime beaucoup (trop) les roguelikes, et le Future Games Show Spring Showcase d’hier ne nous avait pas déçu. Lors de l’événement, Streetlamp Studio a dévoilé SlashZero, leur nouveau roguelike d’action-plateforme en 2.5D. Il se distingue surtout du genre par son esthétique anime et son gameplay ultra-dynamique mêlant parkour nerveux et combats techniques. On a également une bande-annonce : découvrez-la dans les prochaines lignes !

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SlashZero : un “Triple-I” ?

Streetlamp Studio décrit SlashZero comme une production “Triple-I”, une appellation souvent utilisée pour désigner des jeux indépendants particulièrement ambitieux. Dans le jeu, vous incarnez un Timehacker, un combattant pris au piège dans une boucle temporelle instable. Le monde est menacé par une entité mystérieuse appelée HIEROS, responsable de cette perturbation de la chronologie.

Pour comprendre l’origine de ce cataclysme et tenter d’y mettre fin, les joueurs devront explorer différentes lignes temporelles. Chaque tentative permet de découvrir de nouveaux fragments d’histoire et ainsi de progresser dans une trame narrative centrée sur la manipulation du temps. Le tout se déroule dans un univers cyberpunk baigné de néons, où les environnements en 3D servent de terrain de jeu à une action en 2.5D particulièrement nerveuse.

Côté gameplay, SlashZero propose une formule mélangeant plateforme acrobatique et combats dynamiques. Les joueurs pourront enchaîner dashs, attaques aériennes et combos pour traverser des cartes verticales conçues pour encourager les déplacements rapides.

Les niveaux sont également générés procéduralement, ce qui signifie que chaque run propose une configuration différente d’ennemis, de défis et de récompenses. L’exploration s’annonce importante, avec des zones multi-niveaux et des défis environnementaux qui récompenseront les joueurs les plus habiles.

Enfin, comme tout bon roguelite, SlashZero mise fortement sur la construction de builds. Plusieurs Timehackers seront disponibles, chacun possédant son propre style de combat. Au fil des runs, les joueurs pourront collecter différentes améliorations comme des Authority Keys, Authority Blessings ou encore des Authority Codes. Vous pouvez ensuite combiner ces éléments pour créer un grand nombre de synergies et adapter votre style de jeu.

Regardez la bande-annonce de SlashZero dans la vidéo ci-dessous :

SlashZero arrivera sur PC (Steam, Epic Games Store) et PS5, mais sans fenêtre de lancement précise pour le moment.