Votre console risque gros : le geste secret pour éteindre la PS5 sans tout casser !

Bienvenue dans ce guide pratique rédigé par notre équipe passionnée. Nous testons quotidiennement le matériel vidéo-ludique afin de vous proposer des astuces fiables. La rédaction a d’ailleurs vérifié et validé chaque étape de ce tutoriel directement sur sa propre console le 4 septembre 2026.

Beaucoup de joueurs commettent encore l’erreur de débrancher leur appareil trop tôt ou de confondre la mise en veille avec l’extinction complète. Cette mauvaise habitude menace pourtant la santé de votre matériel. Découvrez dans ce tutoriel la marche à suivre pas à pas pour éteindre proprement votre machine et protéger vos précieuses sauvegardes.

La méthode classique reste la plus rapide et la plus sûre au quotidien. Vous contrôlez tout depuis votre canapé grâce aux fonctionnalités avancées de la manette sans fil DualSense. Cette manipulation garantit l’arrêt propre des applications en cours d’exécution.

Pour commencer, donnez une brève impulsion sur le bouton PS situé au centre de votre manette. Cette action fait apparaître instantanément le centre de contrôle au bas de votre écran. Il ne faut surtout pas maintenir ce bouton enfoncé sous peine de revenir au menu d’accueil principal.

À l’aide de votre joystick, déplacez-vous tout à droite de cette bande de menu. Cliquez sur le symbole universel d’alimentation, représenté par un cercle traversé par un trait vertical. Un sous-menu surgit alors avec plusieurs possibilités d’arrêt. Sélectionnez enfin la commande intitulée « Éteindre la PS5 ».

Il arrive parfois que la manette manque de batterie ou ne soit tout simplement pas synchronisée. Heureusement, Sony a intégré une solution matérielle d’urgence sur la façade de l’appareil. Cette astuce physique évite de bloquer la machine inutilement.

Approchez-vous du panneau frontal de votre machine d’enseigne nippone. Repérez le bouton d’alimentation mécanique situé près de la fente du lecteur ou de la base selon votre modèle. Maintenez une pression continue sur cette touche sans la relâcher immédiatement.

Écoutez attentivement le signal sonore émis par la console. Vous entendrez un premier bip lors de la pression, puis un second bip environ trois secondes plus tard. Relâchez la touche dès que ce deuxième signal retentit. Votre système démarre alors son processus de fermeture sécurisé.

1. Ouvrir le centre de contrôle : utiliser le bouton PS dédié

Appuyez une fois brièvement sur la touche PS située au centre de la DualSense pour afficher le menu rapide en bas de votre écran.

2. Sélectionner le menu Alimentation : naviguer vers la droite

Déplacez votre curseur tout à droite de l’interface et cliquez sur l’icône ronde représentant le symbole d’alimentation.

3. Valider l’extinction totale : choisir l’option définitive

Sélectionnez la commande « Éteindre la PS5 » pour stopper tous les composants physiques du système.

Quelles différences y a-t-il entre l’extinction complète et le mode repos ?

Le choix de l’arrêt impacte directement la consommation électrique du foyer. L’extinction complète coupe intégralement l’alimentation des composants électroniques. Cette option reste la meilleure solution si vous n’utilisez pas votre machine pendant plusieurs jours.

Le mode repos maintient au contraire la machine dans une veille à basse consommation. Cet état permet de recharger les accessoires connectés aux ports USB. Le système en profite aussi pour télécharger les mises à jour de vos jeux préférés.

Pensez à adapter votre choix selon vos besoins immédiats. Si vous jouez au tout dernier hit de combat comme dans notre test de Marvel Tokon Fighting Souls sur PS5, la mise en veille télécharge les correctifs pendant votre pause. Vous évitez ainsi les longues attentes lors de votre prochaine session.

Pourquoi il ne faut jamais débrancher la PS5 prématurément ?

Les voyants lumineux situés sur le châssis indiquent le statut réel du système. Lors de la phase de fermeture, ces témoins clignotent en blanc ou en orange. Le processeur écrit encore des données d’archivage sur le stockage SSD interne.

Débrancher la prise murale durant ce processus entraîne des conséquences néfastes. Vous risquez d’endommager gravement le système de fichiers de la console. Cette coupure brutale efface souvent la progression sauvegardée de vos parties récentes.

Patientez systématiquement jusqu’à l’extinction complète des voyants lumineux. L’absence totale de lumière confirme la fermeture sécurisée du processeur graphique. Vous pouvez alors manipuler vos câbles ou déplacer votre matériel en toute sérénité.

Ce guide d’utilisation s’inscrit dans un ensemble d’astuces dédiées à l’écosystème Sony. Nous enrichissons régulièrement nos contenus pour répondre aux interrogations de la communauté gaming. N’hésitez pas à parcourir nos différents guides techniques pour optimiser votre expérience de jeu au quotidien.

En résumé, pour éteindre complètement votre PS5, il suffit de presser le bouton PS de votre manette DualSense, de sélectionner l’icône d’alimentation tout à droite du menu rapide, puis de cliquer sur « Éteindre la PS5 ».

Foire aux questions sur l’extinction de la PS5

Vous vous posez encore des questions sur le fonctionnement de votre console ? Retrouvez ci-dessous les réponses simples et rapides aux interrogations les plus fréquentes des joueurs.

Que faire si le deuxième bip ne retentit pas sur la console ?

Si vous n’entendez pas le second bip après trois secondes, gardez le bouton d’alimentation enfoncé pendant environ dix secondes. Cette manipulation force le redémarrage d’urgence en cas de plantage complet du système d’exploitation.

La PS5 consomme-t-elle de l’électricité lorsqu’elle est totalement éteinte ?

Une fois éteinte, l’appareil consomme une quantité négligeable d’énergie, proche de zéro watt. C’est l’option la plus écologique et économique par rapport au mode repos qui alimente les ports USB.

Peut-on éteindre la PS5 directement depuis l’application mobile PlayStation ?

L’application officielle PlayStation App permet de passer la console en mode repos ou de lancer des téléchargements à distance. En revanche, Sony ne permet pas d’éteindre totalement la machine depuis votre smartphone pour des raisons de sécurité réseau.